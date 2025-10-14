Ousmane Diao : "Remporter une CAN avec le Sénégal, c’est mon objectif numéro un"

Foot Mercato : Qu’est-ce qui t’a poussé à rejoindre Mafra, au Portugal (Club de football portugais évoluant en seconde division) ? Avec un peu de recul, qu’est-ce que tu tires comme enseignement de ce passage ?

Ousmane Diao : Ce qui m’a poussé à aller là-bas, c’est qu’au Sénégal, j’avais une grosse envie de venir jouer en Europe. Les choses étaient dures et j’ai eu une offre venant de leur part. Je me suis dit pourquoi pas venir au Portugal afin de débuter là-bas et ainsi voir la suite. Le niveau de jeu là-bas était élevé, mais heureusement, je me suis vite acclimaté et je n’ai pas eu de soucis. Après un an, lors de ma deuxième saison là-bas, les choses devenaient beaucoup plus simples jusqu’à ce que j’aie mon contrat ici à Midtjylland.

FM : Après ta belle saison là-bas, plusieurs clubs du haut de tableau se sont intéressés à toi. Comment t’as vécu cette période ? C’est flatteur, motivant ?

OD : C’est forcément quelque chose qui fait plaisir. Quand tu fais une bonne saison et que tu vois que le travail a porté ses fruits, voir autant de grands clubs s’intéresser à toi pour prendre des infos, ça fait plaisir. J’aurais peut-être voulu rester au Portugal parce qu’il y avait des grands clubs tels que le Sporting CP ou même le Benfica qui m’ont sollicité. Mais mon agent m’a poussé à me tourner vers Midtjylland où les discussions étaient déjà entamées.

FM : Par rapport à l’année dernière, qu’est-ce qui a changé dans ta façon de travailler ou dans ton mental pour être meilleur cette saison ?

OD : Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi, notamment au niveau du professionnalisme… La façon dont je travaille cette saison, c’est quelque chose que je ne faisais pas dans le passé. Il y a beaucoup de choses que j’ai ajoutées dans ma préparation.

«J’ai été pas mal sollicité cet été»

FM : Quel a été ton moment le plus fort depuis que tu es au Danemark ? Et le plus difficile ?

OD : Je pense qu’il y a beaucoup de choses que j’ai vécues au Danemark, que ce soit des moments de bonheur ou de difficulté. Mais si je dois en citer un de difficile, c’est quand je venais d’arriver et que je ne comprenais pas encore le championnat, c’était intense. Et il y a aussi la période où je suis allé en vacances et où j’ai eu ma blessure, le temps de rééducation, de reprise, etc. C’était assez dur. Mais à part ça, ça va. Et la meilleure chose qui me soit arrivée ? C’est quand je marque. À chaque fois, je suis heureux, je le vis toujours comme si c’était la première fois.

FM : Cet été, il y avait pas mal de sollicitations autour de toi, mais ta blessure a un peu freiné les choses. Comment tu l’as vécu mentalement ?

OD : C’était dur, mais il ne fallait pas se laisser abattre. J’ai essayé de faire abstraction de tout, de travailler pour mieux revenir. J’avais que ça en tête. J’avais beaucoup de projets et d’offres sur la table, mais c’est la vie, la blessure est arrivée, c’est le destin. Maintenant, j’essaie juste de tourner la page.

FM : En ce moment, tu es en forme : trois buts sur les quatre derniers matchs. Comment t’expliques cette efficacité devant le but ?

OD : Je pense que tout, c’est le travail individuel, parce que l’entraînement avec le groupe seulement, ça ne suffit pas. Je file doucement (rires) faire mes entraînements en plus. Tu vois, on essaye de s’entraîner comme en conditions réelles de match, j’essaie de les travailler jusqu’à ce que ça devienne facile pour moi.

FM : En 2022, tu as joué le tournoi UFOA A (Union des fédérations ouest-africaines de football), où tu étais même capitaine sur certains matchs. Quel souvenir gardes-tu de ce sacre ? Qu’est-ce que ça a représenté pour toi personnellement ?

OD : C’était ma deuxième compétition avec l’équipe nationale, et qu’on remporte le trophée, c’est un beau souvenir. En plus de ça, j’étais capitaine sur quelques matchs avant d’être blessé. C’était quelque chose dont je rêvais : remporter un trophée avec la sélection, même si c’est en petite catégorie. Après, venir en Europe, c’était aussi pour voir comment faire pour avoir une sélection en équipe A.

«Le Sénégal ? J’attends ça de pied ferme»

FM : Un regret sur la CAN U20 ?

OD : Tu connais, la vie est ainsi faite. Les joueurs qui sont allés au bout, leur moment était venu, moi c’était juste pas mon heure. Je ne suis pas pressé, je bosse, j’attends mon tour et toute bonne chose qui doit arriver viendra.

FM : Après cette expérience avec la sélection jeune, la suite logique, c’est de viser l’équipe A. Tu en as déjà parlé avec certains de tes anciens coéquipiers chez les jeunes ?

OD : Non, je parle rarement avec eux, ou souvent je les croise en vacances au Sénégal, mais on n’a jamais discuté de la sélection. C’est quelque chose que j’attends, montrer ce que je vaux et défendre les couleurs de la sélection. Le sélectionneur ? Non, honnêtement, il ne m’a pas encore contacté, du moins pas pour l’instant.

FM : Est-ce que tu te sens prêt ou espères une convocation avec ta sélection nationale ?

OD : Je suis prêt depuis que je suis né (rires). J’attends ça de pied ferme. J’attends et j’espère que ça arrivera un jour. En tout cas, si on fait appel à moi, je leur montrerai la raison pour laquelle ils m’ont sélectionné.

«J’aimerais bien jouer avec Hugo Ekitike plus tard»

FM : Est-ce que tu te fixes des objectifs précis pour cette saison ou à moyen terme (club, sélection, etc.) ?

OD : L’objectif cette saison, c’est d’aider mon club et de tout prendre que ce soit le championnat ou même la Ligue Europa. Marquer le coup. Et je demande au bon Dieu d’être en sélection. Je rêve de jouer la CAN et de défendre les couleurs du Sénégal. Remporter une CAN, c’est mon objectif numéro un.

FM : Entre Darou Salam, ton passage à Mafra, puis maintenant à Midtjylland, quelle est la suite rêvée pour toi ?

OD : La suite rêvée, c’est d’aller en Angleterre, dans les plus grands clubs si Dieu le veut. D’aller jouer la Ligue des champions, tout ça.

FM : Et pour les fans : un adversaire que tu trouves particulièrement coriace, une anecdote du vestiaire ou un moment que tu n’oublieras jamais ?

OD : L’année dernière, contre Francfort, il y avait beaucoup de bons joueurs comme Ekitiké, Marmoush, etc. Mais Hugo Ekitiké, c’était particulièrement difficile. Honnêtement, j’aimerais bien jouer avec lui dans le futur (rires). Ses déplacements sont incroyables. Il est rapide, technique… c’est très fort !

FM : En tant que footballeur, tu t’inspires de qui aujourd’hui ? Et quand t’étais plus jeune, c’était qui ton idole ? Équipe préférée ?

OD : Quand j’étais plus jeune, je suivais Chelsea et je m’inspirais grandement de John Terry. Je regardais beaucoup ses matchs. Mais à l’heure actuelle, je dirais Kalidou Koulibaly et Virgil Van Dijk.