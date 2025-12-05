La FIFA prépare une grande révolution à la VAR pour la Coupe du Monde

C’est le grand jour pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Dans quelques heures (18h heure française), on connaîtra l’identité des futurs adversaires de l’équipe de France mais aussi le nom de son groupe et les stades dans lesquels elle jouera. Les Bleus pourront alors mettre en place leur organisation, réserver leur camp de base et les hôtels lors des déplacements. Et comme souvent lors des grandes compétitions, ça sera l’heure de quelques changements. Il devrait y en avoir un majeur à la VAR, révèle Pierluigi Collina lors d’une intervention à Washington, dans le cadre du tirage au sort.

Le responsable de l’arbitrage à la FIFA souhaite faire évoluer la VAR. Celle-ci avait été la grande nouveauté du Mondial 2018 en Russie. Elle avait d’ailleurs servi aux Bleus lors de leur premier match face à l’Australie. Cette fois, l’assistance vidéo à l’arbitrage pourrait intervenir pour valider ou non un corner. «Je pense que nous devrions tous avoir pour objectif de prendre les bonnes décisions sur le terrain. Il serait dommage que le résultat d’une compétition soit décidé non pas par ce que font les joueurs sur le terrain, mais par une erreur honnête commise par le décideur», entame l’ancien arbitre international.

La VAR pourrait invalider un corner attribué à tort

Selon lui, le jeu le permet et ne devrait pas être trop ralenti par l’intervention de la VAR sur cette phase. «Le critère principal est l’absence de délai. Concernant les corners, il existe un délai physiologique, car, lorsqu’un corner est accordé, on attend généralement que les deux défenseurs centraux montent. Il faut normalement 10 à 15 secondes pour que les attaquants soient prêts. Pendant ces 10 à 15 secondes, si le corner est accordé à tort, tout le monde a la preuve que la phase de jeu doit est incorrecte », soutient l’Italien aux yeux bleus si persans. Cette situation a récemment eu lieu en Angleterre où Nottingham Forest a encaissé deux buts après des corners litigieux.

Il y a tout de même un problème avec cette proposition. Elle a été rejetée en octobre lors de la dernière réunion de l’International Football Association Board (IFAB), l’instance qui détermine les lois du jeu. Celle-ci avait justement pour argument le temps de vérification supplémentaire qui ralentirait le jeu mais la FIFA assure avoir les ressources techniques nécessaires pour prendre des décisions rapides, et pour valider ce changement de règle avant le Mondial.

Un problème de temps et de jeu ralenti ?

«Pour moi, c’est difficile à comprendre, si nous avons la possibilité de voir l’erreur, pourquoi nous devrions nous cacher la tête dans le sable et espérer qu’il ne se passe rien sur le corner tiré ? C’est mon avis, car je vis les matchs des compétitions importantes en espérant que le résultat dépende des performances des joueurs. Si je peux éviter ce genre de situation, j’en serai ravi. L’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas de retard ! Personne ne souhaite de nouveau retard !», insiste Collina.