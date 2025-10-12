Menu Rechercher
L’anecdote d’Ibrahima Konaté sur ses vêtements de luxe

Par André Martins
Ibrahima Konaté, à Liverpool @Maxppp

Grand fan de mode, Ibrahima Konaté a déjà arboré plusieurs tenues audacieuses, notamment à l’arrivée aux rassemblements de l’équipe de France. On pense par exemple à il y a un an, lorsqu’il est arrivé cagoulé à Clairefontaine, ou plus récemment, en septembre dernier, où il portait une tenue d’écolier. Dans un long entretien accordé à Ouest-France, le joueur de Liverpool a évoqué brièvement son lien à la mode, avec une anecdote autour de ses frères.

« Je portais le survêtement d’une marque de luxe et je me baladais avec mes amis, devant les petits. En rentrant, un de mes frères m’a dit : "Ibou, on ne voit que toi, et ce n’est pas toi. Tu n’as pas besoin de ça. Quand tu reviens, essaie d’être comme les gens autour de toi." Mes frères sont toujours présents pour me remettre dans le droit chemin, même quand je veux bien faire », a-t-il confié.

