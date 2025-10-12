Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps a choisi le capitaine des Bleus face à l’Islande

Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp
Islande France

Le forfait de Kylian Mbappé, habituel capitaine de l’équipe de France, pour le reste du rassemblement avait laissé planer quelques doutes sur le joueur qui porterait le brassard face à l’Islande ce lundi soir, mais pas pour le sélectionneur des Bleus. Interrogé à ce propos lors de l’émission Téléfoot, Didier Deschamps n’a pas eu le moindre doute lorsqu’il a annoncé le nom de ce nouveau capitaine.

Téléfoot
« Mike Maignan sera le capitaine face à l'Islande. »

En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, Didier Deschamps confirme que le gardien du Milan AC portera le brassard face à l'Islande.
« Le capitaine sera donc absent demain en Islande, qui va porter le brassard ? Mike, a répondu l’entraîneur tricolore sans hésitation, avant d’ajouter. Il a pris le relais quand Kylian (Mbappé) est sorti vendredi. » Ce sera donc la première fois que le portier de 30 ans, international français à 35 reprises, assumera le rôle de capitaine dès le début de la partie.

Voir tous les commentaires (3)
