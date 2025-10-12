EdF : Didier Deschamps a choisi le capitaine des Bleus face à l’Islande

Le forfait de Kylian Mbappé, habituel capitaine de l’équipe de France, pour le reste du rassemblement avait laissé planer quelques doutes sur le joueur qui porterait le brassard face à l’Islande ce lundi soir, mais pas pour le sélectionneur des Bleus. Interrogé à ce propos lors de l’émission Téléfoot, Didier Deschamps n’a pas eu le moindre doute lorsqu’il a annoncé le nom de ce nouveau capitaine.

La suite après cette publicité

« Le capitaine sera donc absent demain en Islande, qui va porter le brassard ? Mike, a répondu l’entraîneur tricolore sans hésitation, avant d’ajouter. Il a pris le relais quand Kylian (Mbappé) est sorti vendredi. » Ce sera donc la première fois que le portier de 30 ans, international français à 35 reprises, assumera le rôle de capitaine dès le début de la partie.