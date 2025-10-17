CdM : déjà plus d’un million de billets ont été vendus

La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, est déjà un succès commercial avant même le coup d’envoi. Selon la FIFA, plus d’un million de billets ont déjà été vendus pour la compétition, soit un chiffre record à ce stade, confirmant l’énorme attente autour du premier Mondial à 48 équipes de l’histoire.

La suite après cette publicité

Sans surprise, les trois pays hôtes figurent en tête des ventes, avec les supporters américains, mexicains et canadiens parmi les plus actifs. L’événement s’annonce comme le plus lucratif jamais organisé par la FIFA, aussi bien sur le plan économique que médiatique, avec une affluence et un engouement incroyable. Pour rappel, la France n’est pas encore qualifiée, malgré sa première place dans le groupe D des qualifications pour le Mondial. Le rassemblement de novembre, avec des oppositions contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, sera décisif.