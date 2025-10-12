EdF : Kylian Mbappé compare ses anciens capitaines

Touché à la cheville lors de la victoire de la France contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé, capitaine et auteur du premier but de la rencontre, a quitté le rassemblement des Bleus et ne participera pas au match face à l’Islande ce lundi. Alors que Didier Deschamps va devoir choisir un capitaine inédit pour ce dernier défi — les vice-capitaines Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté étant également absents —, l’attaquant du Real Madrid a eu le temps d’aborder le capitanat au micro de Téléfoot, évoquant plusieurs capitaines qu’il a connus au cours de sa carrière.

« J’ai connu Sergio Ramos, c’est vraiment un capitaine dans l’âme, pas seulement sur le terrain, même dans la vie, dans le vestiaire… Il est toujours là pour aider les autres. Et en plus, il n’était pas capitaine à Paris. Je pense qu’il est né pour être capitaine. Après, j’ai eu Marquinhos au PSG. Marqui était très chambreur, c’est quelqu’un qui s’est imprégné de l’ADN du club et qui représente parfaitement le club. J’ai eu Hugo (Lloris) en équipe de France pendant pas mal d’années. Il était différent, mais tout aussi fédérateur », a-t-il déclaré.