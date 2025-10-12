EdF : la sortie forte de Didier Deschamps sur l’absence de Kylian Mbappé

Après sa victoire face à l’Azerbaïdjan 3-0 vendredi au Parc des Princes, l’équipe de France a rendez-vous en Islande lundi soir (20h45) pour un nouveau match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Avant cette rencontre, Didier Deschamps, privé de Kylian Mbappé (blessé), a voulu insister sur la richesse de son effectif malgré cette absence de poids.

«Le système en 4-2-3-1 n’a pas changé par rapport à celui qu’on avait, mais avec des profils différents. Kylian ou Hugo, il y en avait toujours un qui décrochait. Le fait d’avoir quatre joueurs offensif est toujours intéressant pour mettre l’adversaire en difficulté. J’ai confiance en les joueurs qui sont là. Ils savent ce qu’ils ont à faire, avec moins d’expérience et d’automatismes, mais avec le même objectif d’aller chercher des points».