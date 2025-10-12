Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel

Algérie : Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah quittent le rassemblement

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bounedjah @Maxppp

L’Algérie est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde. Après avoir raté les deux dernières éditions, les Fennecs sont de retour et vont pouvoir faire taire les détracteurs à l’occasion du tournoi mondial. En attendant, les Verts se préparent à la prochaine CAN au Maroc. Le match des qualifications à la Coupe du monde face à l’Ouganda ce mardi vont permettre aux hommes de Vladimir Petkovic de se préparer de la meilleure des manières à cette échéance.

La suite après cette publicité
Équipe d'Algérie de football
📝 بيان | STATEMENT

#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿
Voir sur X

Une rencontre face aux deuxièmes du groupe G qui se fera sans Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli. Dans un communiqué paru ce dimanche, la sélection algérienne explique que les deux héros de 2019 ont été touchés lors de la rencontre face à la Somalie. Les Oranais ont été autorisés à quitter le rassemblement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Algérie
Youcef Belaïli
Baghdad Bounedjah

En savoir plus sur

Algérie Flag Algérie
Youcef Belaïli Youcef Belaïli
Baghdad Bounedjah Baghdad Bounedjah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier