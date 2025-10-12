Algérie : Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah quittent le rassemblement

L’Algérie est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde. Après avoir raté les deux dernières éditions, les Fennecs sont de retour et vont pouvoir faire taire les détracteurs à l’occasion du tournoi mondial. En attendant, les Verts se préparent à la prochaine CAN au Maroc. Le match des qualifications à la Coupe du monde face à l’Ouganda ce mardi vont permettre aux hommes de Vladimir Petkovic de se préparer de la meilleure des manières à cette échéance.

Une rencontre face aux deuxièmes du groupe G qui se fera sans Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli. Dans un communiqué paru ce dimanche, la sélection algérienne explique que les deux héros de 2019 ont été touchés lors de la rencontre face à la Somalie. Les Oranais ont été autorisés à quitter le rassemblement.