Menu Rechercher
Commenter 13

Algérie : Riyad Mahrez fait une grande annonce sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Riyad Mahrez sous les couleurs de l'Algérie @Maxppp

Décrié avec l’Algérie pour ses dernières compétitions avec la sélection, Riyad Mahrez est toujours un cadre avec les Fennecs. Capitaine des hommes de Vladimir Petkovic, l’ancien ailier de Manchester City sort d’ailleurs d’un match assez exceptionnel face à la Somalie avec un but et deux passes décisives. Un match XXL qui a officiellement validé le ticket de l’Algérie pour la prochaine Coupe du monde.

La suite après cette publicité
LeLien
🎤⚽️ « Je suis pas Ronaldo frérot… ça sera le dernier ! »

Mahrez réagit à un journaliste qui lui dit que le Mondial 2026 ne sera pas son dernier.⤵️⤵️
Voir sur X

Interrogé en zone mixte, Mahrez a d’ailleurs expliqué qu’il s’agirait de sa dernière Coupe du monde avec l’Algérie en faisant une référence à Cristiano Ronaldo, toujours avec le Portugal à 40 ans : «non, ce sera le dernier. Je ne suis pas Ronaldo, frérot. Je donnerai tout ce que j’ai pour représenter l’Algérie de la meilleure façon possible.» Une annonce qui devrait ravir certains supporters algériens qui lui en veulent encore pour ses deux dernières CAN.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Algérie
Riyad Mahrez

En savoir plus sur

Algérie Flag Algérie
Riyad Mahrez Riyad Mahrez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier