Algérie : Riyad Mahrez fait une grande annonce sur son avenir
Décrié avec l’Algérie pour ses dernières compétitions avec la sélection, Riyad Mahrez est toujours un cadre avec les Fennecs. Capitaine des hommes de Vladimir Petkovic, l’ancien ailier de Manchester City sort d’ailleurs d’un match assez exceptionnel face à la Somalie avec un but et deux passes décisives. Un match XXL qui a officiellement validé le ticket de l’Algérie pour la prochaine Coupe du monde.
Mahrez réagit à un journaliste qui lui dit que le Mondial 2026 ne sera pas son dernier.⤵️⤵️
Interrogé en zone mixte, Mahrez a d’ailleurs expliqué qu’il s’agirait de sa dernière Coupe du monde avec l’Algérie en faisant une référence à Cristiano Ronaldo, toujours avec le Portugal à 40 ans : «non, ce sera le dernier. Je ne suis pas Ronaldo, frérot. Je donnerai tout ce que j’ai pour représenter l’Algérie de la meilleure façon possible.» Une annonce qui devrait ravir certains supporters algériens qui lui en veulent encore pour ses deux dernières CAN.
