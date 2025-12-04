Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

PSG : Vitinha dévoile l’origine de sa célébration serre-tête

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha célèbre son 2e but contre Tottenham @Maxppp

Joueur du Paris Saint-Germain, Vitinha a inscrit 24 buts sous les couleurs rouge et bleu. Et pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, le milieu de terrain portugais de 25 ans célèbre tous ses buts en faisant tourner son serre-tête autour d’un doigt. Présent au media day du Paris Saint-Germain, l’international lusitanien a expliqué l’origine de sa célébration.

La suite après cette publicité

«C’était juste les intendants. Une fois ils m’ont dit que j’avais un serre-tête et qu’il fallait que je le fasse une fois. Et moi j’ai bien aimé donc je me suis dit que j’allais garder ça. Personne ne le fait donc je le garde. Pour le moment je vais la garder. Tant que je marque», a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier