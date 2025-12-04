PSG : Vitinha dévoile l’origine de sa célébration serre-tête

Joueur du Paris Saint-Germain, Vitinha a inscrit 24 buts sous les couleurs rouge et bleu. Et pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, le milieu de terrain portugais de 25 ans célèbre tous ses buts en faisant tourner son serre-tête autour d’un doigt. Présent au media day du Paris Saint-Germain, l’international lusitanien a expliqué l’origine de sa célébration.

«C’était juste les intendants. Une fois ils m’ont dit que j’avais un serre-tête et qu’il fallait que je le fasse une fois. Et moi j’ai bien aimé donc je me suis dit que j’allais garder ça. Personne ne le fait donc je le garde. Pour le moment je vais la garder. Tant que je marque», a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.