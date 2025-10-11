Algérie : mais que devient l’ancien Bordelais Mehdi Zerkane ?

Il y a quelques saisons, les Girondins de Bordeaux faisaient éclore Mehdi Zerkane. Milieu offensif longiligne doté d’une belle patte gauche, le natif de Clermont-Ferrand de la génération 1999 avait montré de belles qualités qui pouvaient lui permettre d’espérer une belle carrière professionnelle. Polyvalent, Zerkane explose lors de la saison 2020-2021 avec 27 apparitions avec le club au scapulaire. Un bilan prometteur pour le joueur passé par le centre de formation de l’AS Monaco qui n’a finalement pas pu enchaîner. Poussé vers la sortie lors de la saison suivante, il ne dispute que six rencontres avant d’être éloigné du groupe professionnel par les dirigeants.

« C’est le club qui m’a fait découvrir le haut niveau. Je n’ai que de bons souvenirs et du respect pour Bordeaux, rappelle Zerkane. Paulo Sousa et Jean-Louis Gasset m’ont accordé leur confiance totale. Le club m’a mis à la cave après le rachat de Gérard Lopez, je ne sais toujours pas pourquoi. Ils ont inventé des problèmes comportementaux alors que si vous demandez à Costil, Koscielny, ils vous diront que j’étais un bosseur. » Prêté ensuite en Grèce, il n’arrive pas à se relancer et résilie donc son contrat à l’amiable avec les Girondins. Tentant sa chance avec Nîmes, il prend part à neuf rencontres en Ligue 2 et est titulaire en fin de saison. Finalement, avec la descente du club en National et malgré la volonté des dirigeants de le conserver, l’international algérien ne prolonge pas l’aventure avec les Crocos.

« Je veux retrouver un club rapidement »

C’est alors que Zerkane traverse la pire période de sa carrière. Tentant sa chance en Algérie avec le MC Alger, la mayonnaise ne prend toujours pas et Zerkane connaît même une dépression : « j’ai voulu tenter une aventure en Algérie au Mouloudia qui avait recruté Youcef Belaïli et Djamel Benlamri. Ça ne s’est pas bien passé, j’ai traversé une dépression, car j’étais éloigné de mes proches. Patrice Beaumelle était un super coach et j’étais dans un grand club, mais je ne me sentais juste pas heureux. Et je n’arrive pas à performer quand je suis dans un tel contexte. » Dès lors, la carrière de l’ancien talent girondin est en stand-by depuis le 1er décembre 2023 après trois petites apparitions avec le club algérois.

N’arrivant pas à trouver un club qui lui permettra de retrouver son lustre d’antan, il continue de s’entretenir et espère un jour retrouver le fil de son début de carrière prometteur. « Je suis libre et prêt à reprendre le football depuis cet été, affirme le joueur de 26 ans. Je me sens en forme, je m’entraîne quotidiennement avec un préparateur physique. Je peux encore rebondir, j’en suis certain. J’ai été approché par plusieurs clubs. Néanmoins, je n’ai pas eu de projets très concrets. Je me suis engagé avec mon nouvel agent Nabil Hantout et j’espère retrouver de l’espoir pour la suite de ma carrière. Je compte vite retrouver un club, car j’en ai vraiment envie. C’est dur mentalement. Ma trajectoire après Bordeaux n’aurait pas dû être celle-là. Le club a été racheté, ça a été le début du cauchemar. Comme le club perdait beaucoup, je me suis entêté à rester en pensant que j’aurais ma chance. Je n’ai jamais eu cette chance. C’est une épreuve dans ma vie, j’ai la religion et ma famille pour rester debout. Il y a plus grave dans la vie. Je veux juste retrouver un club rapidement. »

Avec une sélection au compteur en 2020, Mehdi Zerkane croit en ses rêves et espère un jour retrouver les Fennecs : « mon rêve était la sélection algérienne. Je me suis retrouvé avec de grands joueurs, j’en garde un superbe souvenir. Dès les premiers jours avec Djamel Belmadi, c’était du pur bonheur. J’aimerais retrouver la sélection un jour. Je regarde tous les matches et je suis très content de voir que tout tourne bien pour l’instant. » Vous l’aurez compris, Mehdi Zerkane est à la recherche d’un nouveau projet et se sent prêt à tourner la page après de nombreuses déceptions. Quelques intérêts furtifs ont eu lieu pour le moment, mais la situation pourrait se décanter dans les prochaines fenêtres du mercato pour celui qui était considéré comme un talent prometteur à ses débuts en Aquitaine.