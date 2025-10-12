EdF : le gros coup de gueule de Didier Deschamps à la mi-temps contre l’Azerbaïdjan

Logique vainqueuse de l’Azerbaïdjan vendredi (3-0), l’équipe de France aurait pu rentrer au vestiaire à la pause sans inscrire le moindre but si Kylian Mbappé n’avait pas débloqué la situation grâce à un joli but après une déviation astucieuse d’Hugo Ekitiké. On s’en doutait déjà, mais Didier Deschamps n’a pas non plus apprécié les 45 premières minutes de ses joueurs, comme en témoigne la vidéo de son discours dans le vestiaire des Bleus.

Le sélectionneur tricolore a fustigé ses joueurs : « Si Kylian (Mbappé) ne fait pas ce qu’il fait à la fin, on ne les met pas en difficulté, on est à l’arrêt. Dès qu’il y a un peu de mouvement et de la vitesse, oui, ça les met en difficulté. Mais on est à deux à l’heure ! Ce n’est pas faute de vous l’avoir dit. À ce rythme-là, ils ne vont pas se fatiguer, et nous non plus. En mouvement et lancés, et disponibles, et après domine, donne la passe, c’est là où on doit pouvoir mettre de la vitesse, au départ. Allez, vous vous devez de faire mieux les gars, mieux et ensemble. On appuie sur l’interrupteur, on met la lumière hein… tous ! » Un coup de gueule qui aura fonctionné puisque les Bleus sont revenus avec de meilleures intentions après la pause.