Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le gros coup de gueule de Didier Deschamps à la mi-temps contre l’Azerbaïdjan

Par André Martins
1 min.
Didier Deschamps sur le banc des Bleus @Maxppp
France 3-0 Azerbaïdjan

Logique vainqueuse de l’Azerbaïdjan vendredi (3-0), l’équipe de France aurait pu rentrer au vestiaire à la pause sans inscrire le moindre but si Kylian Mbappé n’avait pas débloqué la situation grâce à un joli but après une déviation astucieuse d’Hugo Ekitiké. On s’en doutait déjà, mais Didier Deschamps n’a pas non plus apprécié les 45 premières minutes de ses joueurs, comme en témoigne la vidéo de son discours dans le vestiaire des Bleus.

La suite après cette publicité
Téléfoot
« On est à deux à l’heure ! »

Didier Deschamps fustige les joueurs à la mi-temps du match France-Azerbaïdjan. @YassinNfaoui
Voir sur X

Le sélectionneur tricolore a fustigé ses joueurs : « Si Kylian (Mbappé) ne fait pas ce qu’il fait à la fin, on ne les met pas en difficulté, on est à l’arrêt. Dès qu’il y a un peu de mouvement et de la vitesse, oui, ça les met en difficulté. Mais on est à deux à l’heure ! Ce n’est pas faute de vous l’avoir dit. À ce rythme-là, ils ne vont pas se fatiguer, et nous non plus. En mouvement et lancés, et disponibles, et après domine, donne la passe, c’est là où on doit pouvoir mettre de la vitesse, au départ. Allez, vous vous devez de faire mieux les gars, mieux et ensemble. On appuie sur l’interrupteur, on met la lumière hein… tous ! » Un coup de gueule qui aura fonctionné puisque les Bleus sont revenus avec de meilleures intentions après la pause.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Azerbaïdjan
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Azerbaïdjan Flag Azerbaïdjan
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier