Adrien Rabiot aime la concurrence en Équipe de France

Il part dans la peau d’un titulaire à la prochaine Coupe du monde. Exceptionnel depuis ses débuts avec l’AC Milan après son départ choc de l’OM en fin de mercato estival, Adrien Rabiot est satisfaisant avec l’Équipe de France. Malgré une longue période de mise à l’écart il y a quelques années, le milieu de 30 ans est vite revenu dans le cœur de Didier Deschamps. Central dans le système du sélectionneur français, le joueur formé au PSG est toujours titulaire malgré une concurrence accrue.

Interrogé sur cette dernière au micro de Téléfoot ce dimanche, Rabiot a expliqué qu’il se nourrissait de cette dernière pour continuer de performer au haut niveau avec les Bleus : «concurrence en Bleus avec Koné et Tchouameni ? C’est important, je suis pour qu’on ait les meilleurs joueurs, qu’il y ait de la concurrence, ça permet de garder cette intensité, c’est une concurrence saine, on s’entend tous bien, il y a un bon état d’esprit et jamais de mauvaises pensées sur celui qui débute les matchs, on est soudés on veut performer et aller à la cdm, c’est un objectif pour tous.»