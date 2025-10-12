Galatasaray veut s’offrir un joueur du PSG dès cet hiver

L’exploit face à Liverpool n’a fait que consolider les ambitions de Galatasaray. Déjà très actif cet été sur le marché des transferts, en témoignent les arrivées de Victor Osimhen, Ugurcan Cakir, Wilfried Singo ou encore Ismail Jakobs pour plus de 150 millions d’euros (sans oublier les signatures libres de Leroy Sané et d’İlkay Gündoğan), le club stambouliote compte encore se renforcer.

D’après Fanatik, c’est en défense que Galatasaray pourrait être tenté de recruter dès cet hiver. L’idée serait de ramener un concurrent à Davinson Sanchez et Abdülkerim Bardakcı, alors que Wilfried Singo est, lui, préféré à droite. Dans cette perspective, le nom de Lucas Beraldo revient avec insistance depuis quelques heures.

Beraldo souffre de la concurrence à Paris

Considéré comme un défenseur de premier plan en Turquie, l’international brésilien (4 sélections) pourrait faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat, alors que son contrat à Paris expire en 2028. Souvent loué par Luis Enrique depuis son arrivée, le joueur de 21 ans reste aujourd’hui un élément secondaire de l’effectif parisien, derrière Marquinhos, Pacho et Zabarnyi dans la hiérarchie.

Ce n’est pas un hasard s’il avait commencé le Classique face à l’OM, puis le choc face au Barça, sur le banc. Fanatik indique que des discussions "intenses" auront ainsi lieu cet hiver entre Paris et Galatasaray. Le Brésilien, qui vise la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, serait ouvert à l’idée de rejoindre un club lui offrant davantage de temps de jeu. Affaire à suivre.