Ligue des Champions

LdC, OM : David Hubert encense Arthur Vermeeren

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vermeeren avec l'OM @Maxppp
Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren fait bonne figure sur la Canebière. Titularisé à trois reprises en cinq matches de Ligue des Champions, le milieu de terrain âgé de 20 ans a des chances d’être de la partie pour la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise. D’ailleurs, le coach du futur adversaire des Phocéens, David Hubert n’a pas manqué d’encenser son compatriote.

«C’est un joueur fort, intelligent, avec un gros volume de jeu. Il voit vite, exécute vite, joue simple. Et il va encore prendre en expérience, dans l’impact, avec une grande marge de progression. Il avait montré ce potentiel montré, avant quelques petits détours. Il a déjà eu plusieurs expériences, bonnes ou mauvaises, mais cela forge et il a un top environnement à Marseille pour franchir les prochaines étapes. On est donc heureux en tant que Belges pour lui», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Marseille
R. Union SG
Arthur Vermeeren

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
