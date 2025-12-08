LdC, OM : David Hubert encense Arthur Vermeeren

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren fait bonne figure sur la Canebière. Titularisé à trois reprises en cinq matches de Ligue des Champions, le milieu de terrain âgé de 20 ans a des chances d’être de la partie pour la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise. D’ailleurs, le coach du futur adversaire des Phocéens, David Hubert n’a pas manqué d’encenser son compatriote.

La suite après cette publicité

«C’est un joueur fort, intelligent, avec un gros volume de jeu. Il voit vite, exécute vite, joue simple. Et il va encore prendre en expérience, dans l’impact, avec une grande marge de progression. Il avait montré ce potentiel montré, avant quelques petits détours. Il a déjà eu plusieurs expériences, bonnes ou mauvaises, mais cela forge et il a un top environnement à Marseille pour franchir les prochaines étapes. On est donc heureux en tant que Belges pour lui», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.