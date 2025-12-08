Menu Rechercher
Nice : Jérémie Boga et Terem Moffi restent en arrêt de travail

Jérémie Boga et Terme Moffi avec Nice @Maxppp
L’OGC Nice va devoir continuer à faire sans Jérémie Boga et Terem Moffi. L’ailier ivoirien et l’avant-centre nigérian, tous deux victimes d’agression de la part de supporters niçois le 30 novembre dernier, vont rester en arrêt de travail cette semaine, rapporte RMC Sport. Ils ne disputeront donc pas la rencontre en Ligue Europa face à Braga, jeudi, ainsi que le match face à Lens, dimanche, en Ligue 1.

Boga et Moffi étaient déjà absents le week-end dernier, lors du nouveau revers de Nice contre Angers (0-1) en championnat, le septième toutes compétitions confondues. En soutien à leurs coéquipiers, les joueurs de Franck Haise portaient un maillot floqué du nom du Nigérian ou de l’Ivoirien.

