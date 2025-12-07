L’hommage surprenant des joueurs niçois à Boga et Moffi

L’union sacrée a été déclarée dans le vestiaire niçois. Suite aux tristes incidents du week-end dernier, les liens dans le vestiaire ont été ressoudés et les joueurs rament tous dans la même direction. Et alors que les Aiglons défient Angers, dans un stade presque vide, les joueurs niçois ont surpris tout le monde.

La suite après cette publicité

Ils portent tous, au choix, le nom du Nigérian ou de l’Ivoirien au-dessus de leur numéro habituel. Un geste très fort qui témoigne du soutien indéfectible des joueurs niçois pour leurs coéquipiers, toujours en arrêt de travail après avoir été agressés par des supporters.