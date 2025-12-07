Ligue 1
L’hommage surprenant des joueurs niçois à Boga et Moffi
L’union sacrée a été déclarée dans le vestiaire niçois. Suite aux tristes incidents du week-end dernier, les liens dans le vestiaire ont été ressoudés et les joueurs rament tous dans la même direction. Et alors que les Aiglons défient Angers, dans un stade presque vide, les joueurs niçois ont surpris tout le monde.
Instant Foot ⚽️ @lnstantFoot – 15:15
🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗠 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗘𝗠 𝗠𝗢𝗙𝗙𝗜 𝗢𝗨 𝗝𝗘́𝗥𝗘́𝗠𝗜𝗘 𝗕𝗢𝗚𝗔 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 ! 🎽Voir sur X
Un geste en soutien à leurs coéquipiers toujours en arrêt de travail après avoir été frappés par des "supporters" dimanche dernier.
Ils portent tous, au choix, le nom du Nigérian ou de l’Ivoirien au-dessus de leur numéro habituel. Un geste très fort qui témoigne du soutien indéfectible des joueurs niçois pour leurs coéquipiers, toujours en arrêt de travail après avoir été agressés par des supporters.
