Nice : le vestiaire soudé après les agressions des supporters

Par André Martins
Après les violents incidents survenus à Nice à la suite de la défaite contre Lorient (3-1), où Terem Moffi, Jeremie Boga et Jonathan Clauss ont été pris à partie par des supporters de l’équipe, le club a traversé une semaine tendue. Les joueurs, attendus à leur retour au centre d’entraînement, ont été confrontés à des insultes et des coups, tandis que le directeur sportif Florian Maurice a également été visé.

Malgré cette période compliquée, le vestiaire niçois semble avoir trouvé une certaine cohésion. Une longue réunion entre les joueurs a débouché sur la publication d’un communiqué collectif, approuvé par tous, et aurait renforcé l’union du groupe. « Si tout cela a soudé les joueurs ? De ce que j’ai vu cette semaine, oui, vraiment. Des discussions qu’on a pu avoir en groupe ou individuellement, oui », a confirmé l’entraîneur Franck Haise dans les colonnes de L’Équipe. Cette solidarité naissante traduit une logique de « seuls contre tous » face aux difficultés.

