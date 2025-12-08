Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé incertain pour Bilbao

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Tombeur (5-0) du Stade Rennais ce week-end, le Paris Saint-Germain va désormais tenter de poursuivre sa marche en avant sur la scène européenne. Opposés à Bilbao du côté de San Mamés, mercredi soir, les hommes de Luis Enrique pourraient toutefois devoir faire sans leur Ballon d’Or.

Selon les dernières informations du Parisien, Ousmane Dembélé est victime d’un syndrome grippal et ne participe pas à la reprise de l’entraînement, ce lundi au Campus. Reste désormais à savoir si l’international français sera remis, ou non, à temps alors que Luis Enrique avait dernièrement assuré qu’il serait plus attentif que d’habitude avec son protégé.

Pub. le - MAJ le
