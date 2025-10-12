Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CDM 2026 : le Niger reste en vie dans la course aux barrages

Par Chemssdine Belgacem
Le groupe E des qualifications à la prochaine Coupe du monde dans la zone Afrique était sûrement celui qui a été plié le plus rapidement. En parallèle du retrait rapide de l’Erythrée, le Maroc a roulé sur la concurrence et a remporté chacun de ses sept matches pour aller se qualifier pour le Mondial. Dans ce groupe, le Niger a fini à la deuxième place.

En effet, après quatre victoires en sept matches, la nation a enchaîné avec une cinquième victoire en huit rencontres ce dimanche face à la Zambie. En déplacement, les hommes d’Ezzaki Badou ont réussi à l’emporter grâce à un but de Daniel Sosah (0-1, 56e). Un succès qui permet au Niger d’entretenir ses derniers espoirs de qualification par les barrages : provisoirement, le Niger est le deuxième au classement des meilleurs deuxièmes de la zone Afrique.

