Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : match fou entre la Centrafrique et le Tchad

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Tchad 2-3 Centrafrique

Alors que le groupe I des Eliminatoires à la Coupe du Monde 2026 semble déjà nous avoir donné son issue finale avec la qualification du Ghana, l’élimination du Mali et la place de barragiste possible attitré à Madagascar, les rencontres se poursuivent néanmoins. Ce dimanche, le Tchad accueillait la Centrafrique, lors de l’ultime journée. Un match qui comptait pour du beurre puisque le Tchad était déjà assuré de finir bon dernier. De même pour la Centrafrique qui ne pouvait pas quitter cette 5ème et avant-dernière place du groupe.

Sur la pelouse du stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno, les Fauves de Centrafrique ont rapidement inscrit deux buts dans le sillage de Delphin Mokonou (3e) et Vénuste Baboula (31e). En seconde période, le Tchad a tout de même relancé la rencontre avec la réduction du score signée Célestin Ecua (53e), avant que son passeur décisif Mouandilmadji n’égalise en fin de partie (87e). Alors que le Tchad croyait avoir fait le plus dur, Karl Namnganda est venu offrir une victoire (2-3) sur le fil à la Centrafrique (90e+3).

