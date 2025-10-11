Qualifs CdM 2026 : comment le règlement pourrait sauver le Cameroun

Coup de théâtre dans les qualifications africaines de la Coupe du Monde 2026. Un point de règlement crucial, pourtant communiqué par la CAF en mars, était passé totalement inaperçu auprès des sélections nationales. Il concerne le mode de calcul pour désigner les quatre meilleurs deuxièmes qui disputeront les barrages. Pour rétablir l’équité entre les groupes, notamment celui de l’Érythrée (forfait depuis le début des éliminatoires pour des raisons politiques), les points obtenus contre les derniers de chaque groupe seront retranchés avant d’établir un classement spécial.

La suite après cette publicité

Problème : selon L’Equipe, de nombreux sélectionneurs n’étaient pas au courant, cette information s’étant perdue entre la CAF et les Fédérations. Certains groupes n’ont même été informés que jeudi, en pleine compétition. Une situation qui soulève des questions sur la communication de la CAF, d’autant plus que cette décision, bien que justifiée sur le fond, aurait dû être appliquée dès le début des qualifications pour éviter toute confusion ou polémique. Cette décision bouleverse complètement la course aux meilleures deuxièmes places des éliminatoires africaines. Le Cameroun, tenu en échec par l’Eswatini, est l’un des grands bénéficiaires de ce changement de règlement. Grâce au retrait des points contre les derniers de groupe, les Lions Indomptables remontent au classement des deuxièmes. S’ils s’imposent lundi face à l’Angola, ils valideraient leur place en barrages, et pourraient même viser la qualification directe si le Cap-Vert ne bat pas l’Eswatini.