Cap-Vert, Bénin, Curaçao, Macédoine du Nord : ces pays surprises qui peuvent se qualifier pour la toute première fois en Coupe du Monde

La Coupe du Monde amène toujours son lot de surprises et d’invités pas forcément prévus à la base. Lors de la Coupe du Monde 2010, la Serbie et la Slovaquie ont disputé leur première compétition. En 2014, c’est la Bosnie-Herzégovine qui a découvert le Mondial avant d’être suivie par l’Islande et le Panama pour la Coupe du Monde 2018. La Coupe du Monde 2022 n’avait admis qu’un nouveau membre avec le pays hôte, le Qatar. Pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, on pouvait s’attendre à de nouvelles têtes avec le passage de 32 équipes à 48 équipes qualifiées. Pour le moment, ils sont déjà deux à être assurés d’y participer avec les qualifications de la Jordanie et de l’Ouzbékistan.

Afrique

La dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique débute ce dimanche. Ainsi, quelques pays peuvent espérer une première qualification historique. Dans le groupe C, le Bénin est actuellement en tête de son groupe (17 points) avant de défier le Nigéria (14 points) tandis que l’Afrique du Sud (15 points) défiera le Lesotho qui est déjà éliminé. En cas de victoire, le Bénin sera qualifié ou bien de match nul assorti d’un résultat négatif de l’Afrique du Sud. Dans le groupe D, le Cap-Vert aurait pu se qualifier à la précédente journée, mais a été accroché par la Libye (3-3). Cette fois, les Requins Bleus reçoivent le dernier du groupe, l’Eswatini, et devront l’emporter ou bien espérer que le Cameroun ne l’emporte pas dans le même temps face à l’Angola. Dans le groupe F, le Gabon peut également se qualifier directement pour la première fois. Pour cela, il faudra battre le Burundi tout en espérant que la Côte d’Ivoire ne gagne pas contre le Kenya. Les Gabonais sont toutefois assurés d’être au moins barragistes. Une position que tient actuellement aussi Madagascar qui n’a pas encore disputé la moindre Coupe du Monde. Actuellement deuxièmes, mais éliminés, le Burkina Faso, l’Ouganda et le Niger ont encore un petit espoir d’accéder aux barrages et d’entretenir le rêve Coupe du Monde.

Amérique du Nord

Dans la zone CONCACAF, avec la qualification directe du Canada, des États-Unis et du Mexique, il reste trois places à pourvoir et deux supplémentaires pour les barrages intercontinentaux. Pour le moment, on est à la moitié du troisième tour de qualification et il y a des surprises. Dans le groupe A, le Suriname est pour le moment en tête avec 5 points et peut rêver de la Coupe du Monde grâce à sa diaspora. Dans un groupe avec le Panama (5 points), le Salvador (3 points) et le Guatemala (2 points) qui est assez ouvert, il faudra maintenir le tempo lors des trois derniers matches. Le Guatemala reste aussi en course pour disputer son premier mondial, mais ça relève plutôt d’un sacré exploit. Dans le groupe B, il y a aussi une grosse sensation avec Curaçao. Plus qu’une boisson alcoolisée, la colonie néerlandaise dirigée par Dick Advocaat sort d’un succès 2-0 face à la Jamaïque et mène son groupe avec 7 points et une unité de plus que les Jamaïcains. Dans le même temps, Trinité-et-Tobago compte un retard de trois points. Curaçao peut clairement rêver de la qualification directe et à minima des barrages avec sa superbe entame de qualifications.

Amérique du Sud

Dans cette zone, un seul pays n’a jamais disputé une Coupe du Monde, il s’agit du Venezuela. Longtemps barragiste, le Vinotinto a finalement terminé huitième de la confédération CONMEBOL et devra encore attendre au moins quatre ans pour faire ses débuts en Coupe du Monde. La Bolivie qui a obtenu ce ticket de barragiste avait participé aux compétitions de 1930, 1950 et 1994.

Asie

Respectivement deuxièmes du groupe A et du groupe B du troisième tour de qualification pour la Coupe du Monde 2026, l’Ouzbékistan et la Jordanie se sont enfin qualifiés pour la première fois après des échecs dans la dernière ligne droite sur les dernières éditions. Les Loups Blancs et les Chevaleresques pourraient être accompagnés d’Oman. Troisièmes du groupe A dans le quatrième tour, les Rouges ont fait match nul face au Qatar (0-0) avant de se faire renverser par les Émirats arabes unis (2-1). Provisoirement éliminés, ils peuvent toutefois se qualifier si le Qatar perd de plus d’un but d’écart (ou sur le score de 1-0) ce mardi contre les Émirats arabes unis. Ainsi, Oman se qualifierait pour un barrage continental contre l’Arabie saoudite ou l’Irak dont le vainqueur ira disputer les barrages intercontinentaux. Autrement dit, l’espoir reste présent pour Oman, mais il reste un peu mince.

Europe

Dans la zone Europe, on arrive dans la dernière ligne droite et certains pays peuvent rêver d’une toute première qualification. Dans le groupe J, la Macédoine du Nord est d’ailleurs en tête de son groupe devant la Belgique et le Pays de Galles pour un et deux points. Si les Lions Rouges ont un match de plus au compteur que leurs rivaux, ils sont en position idéale et peuvent au moins espérer les barrages. Une position que tient l’Albanie dans le groupe K après sa victoire ce samedi soir contre la Serbie (1-0). Les Albanais ont pris une option pour être barragistes au même titre que le Kosovo. Relégués à cinq points de la Suisse, les Kosovars surprennent avec une deuxième place avec 2 points et 3 points d’avance sur la Slovénie et la Suède. Pas dans la zone des barragistes, la Géorgie, l’Arménie ou encore la Finlande restent en embuscade. À noter que la Moldavie, grâce à ses résultats en Ligue des Nations pourrait se retrouver en barrages et donc conserver un petit espoir également.

Océanie

Alors que la Nouvelle-Zélande a obtenu le ticket direct qui était pourvu dans la zone OFC, un autre ticket permet d’accéder aux barrages intercontinentaux. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie est à deux matches de la Coupe du monde 2026. L’île du Pacifique devra d’abord passer parmi un premier tour qui concerne les 4 barragistes (sur 6) les moins bien classés au classement FIFA. Une demi-finale et une finale donc pour les Kanaks dans leur rêve de disputer le premier mondial de leur histoire.