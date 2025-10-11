Argentine : Alexis Mac Allister donne ses favoris pour la Coupe du monde 2026

Il y a trois ans, l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar après une finale dantesque face à la France. Une aventure qui a marqué toute l’Argentine et qui a surtout permis à Lionel Messi de glaner le premier Mondial de sa riche carrière. Cette sacrée épopée a également permis à certains joueurs d’exploser aux yeux du grand public. C’est notamment le cas d’Alexis Mac Allister. Révélé à Brighton, le milieu de terrain est aujourd’hui un cadre de l’Albiceleste et de Liverpool.

Forcément intéressé à l’idée de glaner une deuxième Coupe du monde en 2026, le joueur de 26 ans a dévoilé les nations qu’il considérait comme favorites pour la Coupe du monde à venir : « Les favoris pour la Coupe du monde 2026 ? L’Espagne, la France et l’Argentine sont candidates. On peut y ajouter le Brésil. L’équipe revient sur le devant de la scène et, même si elle n’est peut-être pas au meilleur de sa forme en ce moment, elle compte de grands joueurs et un grand entraîneur est arrivé. Le Brésil a son histoire et son poids ».