Mario Balotelli veut faire un nouveau comeback

Actuellement libre de tout contrat après un très court passage au Genoa, Mario Balotelli n’en a pas encore fini avec le football. À 35 ans, l’avant-centre italien, connu pour avoir eu une carrière bien en deçà de ce que son fort potentiel laissait imaginer, s’est exprimé sur son avenir lors du Festival dello Sport de Trente, en Italie. « Je suis un peu dans l’impasse. Je m’entraîne seul plusieurs fois par semaine et je me sens très bien physiquement. J’ai reçu des offres de l’étranger, mais j’espérais trouver une équipe en Italie. J’en ai reçu plusieurs, mais je dois décider si je signe immédiatement ou si j’attends le mercato de janvier », a expliqué l’ancien joueur de Manchester City et Liverpool.

Il a ensuite évoqué la sélection nationale italienne et la fierté de la représenter : « Pour moi, la sélection est fondamentale. Je n’attaque personne, mais je vois souvent des joueurs évoluer en équipe nationale sans cette volonté de faire leurs preuves, de défendre le maillot de leur pays, et je n’aime pas ça. Quand j’étais en équipe nationale, j’étais fier de représenter l’Italie, et c’est quelque chose qui me manque. Étais-je le dernier avant-centre à avoir disputé une Coupe du monde ? Oui, on me l’a dit. » Reste à savoir quel club sera prêt à lui offrir une nouvelle opportunité.