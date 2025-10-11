Le prodige italien Francesco Camarda sort du silence sur la folie qui l’entoure

Destiné à devenir le nouvel grand attaquant italien, à l’image de Totti ou encore Del Piero, Francesco Camarda s’est engagé en prêt avec Lecce cet été après des débuts explosifs avec la réserve du Milan AC. Le jeune numéro 9 de 17 ans a déjà disputé 16 matchs avec l’équipe première, mais peine malgré tout à s’imposer. Il est encore très jeune et Zlatan Ibrahimović, conseiller spécial auprès du propriétaire, le soutient totalement, notamment sur les réseaux sociaux.

Depuis le camp d’entraînement de l’équipe d’Italie U21, le prodige a déclaré : « Je n’ai jamais pensé que j’étais destiné au succès. Je vis toujours au jour le jour. En club et en équipe nationale, j’essaie de progresser et de faire de mon mieux. Je ne suis pas du genre à dire que je suis destiné au succès : j’essaie de m’isoler autant que possible. Je ne suis personne dans le football. Je dois me prouver, sur le terrain, qu’il me reste encore beaucoup à faire. Je veux viser le plus haut possible et je me suis fixé de grands objectifs et je veux tous les atteindre. Ce n’est que le début… je n’ai rien accompli. » Des propos lucides de la part de Camarda qui est aussi revenu sur son premier but en Serie A : « Dès qu’on commence à jouer, on rêve et on rêve de vivre des moments comme ceux-là. Marquer son premier but, faire ses débuts, c’est des objectifs qu’on se fixe depuis tout petit. Disons que les atteindre me procure une grande satisfaction et une grande motivation. C’est un point de départ, et je suis de plus en plus motivé à viser le plus haut possible. »