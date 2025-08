AC Milan : la pépite Francesco Camarda écrase déjà tout sur son passage à Lecce !

Francesco Camarda, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football italien, a officiellement été prêté à Lecce par l’AC Milan depuis le 7 juillet. Ce prêt s’accompagne d’une option d’achat en faveur du club des Pouilles, mais surtout d’une clause cruciale : une option de contre-achat permettant au club lombard de rapatrier son joyau si celui-ci venait à exploser sous ses nouvelles couleurs. Un moyen pour Milan de permettre à son jeune attaquant de 17 ans d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience en Serie A, tout en gardant la main sur son avenir. Formé au club depuis l’âge de 9 ans, Camarda a gravi les échelons avec une régularité impressionnante, enchaînant les records dans les catégories de jeunes. Il est notamment devenu, le 25 novembre 2023, le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de l’AC Milan en match officiel, à seulement 15 ans et 260 jours, lors d’une rencontre face à la Fiorentina à San Siro. Ce moment historique l’a définitivement placé sous le feu des projecteurs. Depuis son arrivée à Lecce, Camarda n’a pas tardé à se faire remarquer. En moins d’un mois, durant le stage estival de préparation dans le Trentino Alto Adige, il a déjà séduit le staff technique, à commencer par l’entraîneur Eusebio Di Francesco.

« Je suis numéro neuf ; jouer dans la surface de réparation est mon quotidien. Je m’efforce également de progresser en dehors de la surface. Je me considère comme un travailleur acharné, je cherche à m’améliorer chaque jour et j’aspire à faire toujours mieux. Je veux profiter de chaque opportunité qui se présente. Le club a placé une telle confiance en moi, et je veux lui rendre la pareille. Je donnerai tout pour ce club et pour les supporters. L’avenir dépendra du présent. Cette année, je me concentre sur moi-même. Je vais travailler dur pour m’améliorer et pour l’équipe. Nous avons un objectif, et nous voulons l’atteindre à tout prix. Milan est une deuxième maison, mais maintenant, je pense au présent et à Lecce. Quand j’ai entendu parler de l’intérêt, j’étais prêt à écouter. Puis le directeur Corvino m’a parlé, me faisant comprendre que Lecce se concentrait sur les jeunes joueurs, et cela m’a donné un énorme coup de pouce pour venir ici. Je construis une bonne relation avec tout le monde. Avec le temps, nous deviendrons de plus en plus proches ». Et il n’a pas fallu beaucoup de jours pour mettre un coup de pied dans la rotation et inquiéter Nikola Krstović, l’attaquant phare des Salentini.

Le Show Camarda commence !

Aligné à trois reprises en matchs amicaux, le jeune avant-centre n’a pas tremblé face à des défenses plus expérimentées : il a inscrit cinq buts en trois rencontres, affichant un sang-froid et un sens du but rares pour son âge. Sa mobilité, sa capacité à prendre la profondeur et son instinct de buteur ont marqué les esprits, au point que certains observateurs n’excluent pas une titularisation dès les premières journées de championnat. Lecce, qui a fait de la jeunesse une composante clé de son projet sportif, semble être l’environnement idéal pour permettre à Camarda de franchir un nouveau cap, tout en restant dans le viseur attentif du Milan, prêt à activer sa clause de retour en cas de confirmation au plus haut niveau : « C’est bien d’entendre les statistiques, mais les chiffres sont le fruit d’un travail d’équipe. Un attaquant a besoin de l’équipe derrière lui, sinon ce ne serait pas si important. Je ne ressens aucune pression, je vis sereinement, je ne change jamais d’attitude. Je m’adapte rapidement au rythme. La transition du centre de formation au Milan Futuro et à la Serie A a été un grand pas en avant ; il m’a fallu du temps pour m’y habituer. La Serie C est un championnat difficile, avec beaucoup de contacts physiques. Techniquement, la Serie A est d’un autre niveau, mais la Serie C est plus exigeante physiquement, il y a moins d’espace et moins d’occasions de briller. La clé pour m’adapter au rythme cette année sera l’entraînement, même contre des joueurs comme Baschirotto et Gaspar, qui sont physiquement dévastateurs. Cela m’aidera beaucoup. L’année dernière avec le Milan, je me suis entraîné contre des joueurs comme Gabbia et Tomori. Il faut élever le rythme et le niveau. On progresse à l’entraînement et on met en pratique ce qu’on apprend en match. »

À peine arrivé à Lecce, Francesco Camarda affiche déjà une maturité impressionnante. Confiant et déterminé, le jeune prodige milanais s’est exprimé avec lucidité sur son choix et ses ambitions : «D’abord et avant tout, ma famille. Ils m’ont toujours soutenu et j’écoute toujours leurs conseils ; ils sont précieux. D’autres personnes m’ont également conseillé, des entraîneurs à d’autres coéquipiers. J’ai pris la décision de venir à Lecce moi-même, avec l’aide de mon agent. Lecce m’a fait entièrement confiance et a immédiatement manifesté son intérêt. Cela m’a rendu heureux et m’a motivé à venir ici. Je n’ai rien de particulier à demander. Mes coéquipiers sont forts, mais les situations sur le terrain sont différentes. Ce sont les principes du coach et vos qualités qui comptent. Je demande simplement que le groupe reste uni et que nous avancions toujours ensemble. Ici, à Lecce, on me traite comme le professionnel que je suis. Certains de mes pairs ne pourront peut-être pas démontrer leurs compétences, faute d’outils. Personnellement, ici, à Lecce, j’aurai l’occasion de me montrer. Ici, ils savent travailler avec les jeunes joueurs ; leur moyenne d’âge est celle de la plus jeune équipe de Serie A. Je sais que j’aurai l’occasion de me montrer». Francesco Camarda déborde d’ambition et sait exactement pourquoi il a choisi Lecce : pour grandir, jouer, et prouver sa valeur.