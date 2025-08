AC Milan : réunion décisive à venir pour Yacine Adli

Mis à l’écart par Massimiliano Allegri et reversé avec la réserve pour la reprise, Yacine Adli vit un été sans perspective du côté de l’AC Milan. À un an de la fin de son contrat, qui s’expire en juin 2026, le milieu de terrain de 24 ans ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur italien et n’est pas du voyage pour le stage estival. Selon nos informations, une réunion est prévue dans les prochains jours entre le club lombard, le joueur et son entourage. Les deux parties souhaitent mettre un terme à cette situation, jugée intenable, et enfin trouver un terrain d’entente pour acter un départ.

La suite après cette publicité

Si le Spartak Moscou s’est montré concret, Adli a décliné toute piste en Russie. Le Franco-Algérien privilégie un projet clair, à la hauteur de ses ambitions sportives et personnelles. Comme on vous le disait sur notre site en juillet dernierr, des intérêts existent en Serie A, notamment à Bologne ou encore au Torino, mais ce sont surtout des clubs saoudiens et qataris qui ont multiplié les approches. De retour d’un prêt à la Fiorentina (35 matchs, 5 buts et 7 passes décisives), Adli garde la main sur son avenir. Milan, de son côté, espère un dénouement le plus vite possible dans ce dossier pour continuer dans son dégraissage estival.