L’Inter Miami donne des nouvelles de Lionel Messi

L’Inter Miami a publié le rapport médical sur la blessure de Lionel Messi, qui a dû quitter la pelouse lors de la rencontre en Leagues Cup contre Necaxa après 10 minutes samedi soir. Les Garzas ont annoncé ce qui était arrivé à la star argentine : «Lionel Messi a subi des examens médicaux pour évaluer l’étendue de la gêne musculaire dont il a souffert hier soir lors du match de Coupe des Ligues contre Necaxa, qui l’a obligé à quitter le terrain. Les résultats ont confirmé une blessure musculaire mineure à la jambe droite. Sa sortie dépendra de son évolution clinique et de sa réponse au traitement», est-il écrit dans le communiqué de la franchise floridienne. Malgré la blessure de Messi, l’Inter Miami a sauvé deux points en faisant match nul 2-2 contre Necaxa, avec deux passes décisives de Rodrigo De Paul et un but de dernière minute de Jordi Alba à la 92e minute, et a marqué le point supplémentaire aux tirs au but (5-4).

Après une attaque en début de match, Messi s’est allongé sur la pelouse et a été contraint de quitter le terrain. Son compatriote Federico Redondo est entré en jeu à sa place. Lors de la conférence de presse d’après-match, Javier Mascherano avait déclaré que Messi avait ressenti une « gêne au niveau des ischio-jambiers », sans toutefois donner plus de détails. Les prochains matchs de l’Inter Miami sont prévus mercredi contre les Pumas en Leagues Cup, dimanche contre Orlando City en MLS, puis le samedi 16 face au LA Galaxy en MLS. La sélection nationale argentine suivra également de près leur progression, car début septembre, elle jouera les derniers matchs des qualifications sud-américaines : contre le Venezuela à domicile et contre l’Équateur à Quito.