Ballon d’Or : le PSG a voulu censurer les déclarations d’Achraf Hakimi

Le Ballon d’Or est sur toutes les bouches ces dernières semaines. Avec la saison exceptionnelle du PSG avec la victoire finale en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions, difficile de ne pas rêver d’un sacre d’un joueur parisien dans quelques semaines. Le club avait décidé de mettre en avant Ousmane Dembélé, auteur d’une excellente saison, et légitime de prétendre au titre. En face, en Espagne, Lamine Yamal semble être le seul concurrent à ce titre cette saison. Mais au PSG, depuis plusieurs semaines, un autre candidat prend de l’ampleur : Achraf Hakimi.

Le latéral droit marocain a réalisé une saison hors du commun étant régulièrement décisif et en étant probablement l’homme clé du système de Luis Enrique. Sur tous les fronts, il a aussi affiché des statistiques jamais vus pour un défenseur latéral avec donc 11 buts et 18 passes décisives en 58 matches avec le PSG. Buteur en quarts de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, Hakimi s’est imposé comme un sérieux candidat au Ballon d’Or. Et il l’a fait savoir ce samedi dans une interview accordée à Canal+. « Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite - il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale - alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant », a-t-il ainsi lancé.

Le PSG a eu peur des retombées

Une déclaration pas anodine puisque le joueur se place publiquement comme un candidat au Ballon d’Or alors que le PSG avait décidé depuis plusieurs semaines de plutôt mettre en avant Ousmane Dembélé. Et justement, ce dimanche, le journal L’Equipe nous apprend que la déclaration d’Achraf Hakimi a suscité des réactions en interne à Paris. Le PSG, qui avait donc choisi Dembélé comme candidat numéro un, a un peu lissé sa communication, anticipant une possibilité de voir les égos prendre le dessus dans cette histoire. Selon le quotidien français, le club de la capitale a par contre tenté de faire supprimer le passage d’Hakimi sur le Ballon d’Or dans l’interview de Canal+ sachant que cela pourrait faire réagir (contacté par l’Equipe, le PSG a nié être intervenu mais le journal maintient son information.)

Mais cela a été un échec. Le joueur n’a pas souhaité se plier aux demandes du PSG estimant qu’il était légitime à prétendre au Ballon d’Or après son immense saison. L’Equipe explique également que les déclarations d’Hakimi ont suscité de nombreux débats en interne et dans l’entourage des joueurs. Certains des proches d’Ousmane Dembélé ont été surpris par la prise de position de l’international marocain sur le Ballon d’Or. Mais pas question d’en faire une polémique pour Ousmane Dembélé d’autant plus qu’il entretient une excellente relation avec Hakimi. « Le plus important pour nous reste le collectif et Ousmane a apprécié les marques de soutien de ses partenaires. Pour le reste, chacun est libre de son discours. On n’a pas vocation à interpréter les prises de positions des uns et des autres », a expliqué l’entourage de Dembélé au journal L’Equipe. Reste à savoir si ce débat va vraiment impacter le vestiaire. Mais une chose est sûre, le Ballon d’Or est un dossier qu’il va falloir bien gérer à Paris dans les prochaines semaines.