PSG : Illia Zabarnyi est arrivé à Paris

En fin de semaine dernière, nous vous dévoilions en exclusivité l’existence d’un accord entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert du défenseur central Illia Zabarnyi. Les Parisiens vont payer légèrement plus que 60 millions d’euros pour renforcer leur défense avec l’Ukrainien.

La suite après cette publicité

Et comme l’indique L’Equipe, le joueur de 22 ans est arrivé à Paris dimanche soir. Il va passer sa visite médicale dans la journée et signer son contrat, et deviendra rapidement la troisième recrue estivale parisienne après Renato Marin et Lucas Chevalier.