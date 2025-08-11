Ligue 1
PSG : Illia Zabarnyi est arrivé à Paris
@Maxppp
En fin de semaine dernière, nous vous dévoilions en exclusivité l’existence d’un accord entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert du défenseur central Illia Zabarnyi. Les Parisiens vont payer légèrement plus que 60 millions d’euros pour renforcer leur défense avec l’Ukrainien.
La suite après cette publicité
Et comme l’indique L’Equipe, le joueur de 22 ans est arrivé à Paris dimanche soir. Il va passer sa visite médicale dans la journée et signer son contrat, et deviendra rapidement la troisième recrue estivale parisienne après Renato Marin et Lucas Chevalier.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer