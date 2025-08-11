Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

PSG : Illia Zabarnyi est arrivé à Paris

Par Max Franco Sanchez
Illia Zabarnyi avec Bournemouth @Maxppp

En fin de semaine dernière, nous vous dévoilions en exclusivité l’existence d’un accord entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert du défenseur central Illia Zabarnyi. Les Parisiens vont payer légèrement plus que 60 millions d’euros pour renforcer leur défense avec l’Ukrainien.

La suite après cette publicité

Et comme l’indique L’Equipe, le joueur de 22 ans est arrivé à Paris dimanche soir. Il va passer sa visite médicale dans la journée et signer son contrat, et deviendra rapidement la troisième recrue estivale parisienne après Renato Marin et Lucas Chevalier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier