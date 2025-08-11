Mercato : le PSG prépare un pari surprise

Le Paris Saint-Germain met le turbo. Depuis la reprise, le club de la capitale a décidé de passer la seconde sur le mercato. Il faut dire que Luis Enrique a fait savoir à sa direction qu’il n’était pas content puisque les recrues qu’il avait demandées n’étaient pas là. Dans la foulée, les dirigeants ont bouclé vendredi la signature pour 5 ans de Lucas Chevalier. Ce week-end, ils ont accéléré les négociations avec Bournemouth pour signer Illia Zabarnyi.

L’Ukrainien a passé sa visite médicale avec succès ce lundi avant de parapher un bail longue durée. Bien lancés sur ce mercato, les champions d’Europe ont visiblement encore de l’appétit, eux qui essayent de vendre ou prêter leurs indésirables. Renato Sanches, Marco Asensio, Carlos Soler, Ilyes Housni, Nordi Mukiele ou encore Gianluigi Donnarumma sont dans ce cas.

Paris suit son cas de près

Idem pour Presnel Kimpembe, pour lequel Paris cherche une solution. Dans le même temps, plusieurs médias turcs, dont FotoMaç et Fanatik, annoncent que les Franciliens creusent la piste menant à Yusuf Akçiçek. Ce n’est pas la première fois que le nom du Turc de 19 ans est cité à Paris. Il avait été lié au club français ainsi qu’à l’OM il y a quelques mois. Mais cet été, Luis Campos et ses équipes sont toujours séduits par le profil du défenseur central d’1m93 (21 matches, 2 buts et 1 assist la saison dernière), qui a été observé à plusieurs reprises cette année.

Selon FotoMaç, ce transfert n’a rien à voir avec celui de Zabarnyi. Il s’agit plutôt d’un pari sur l’avenir, même si cela peut paraître surprenant puisque les Franciliens sont pourvus à son poste. Sauf si on part du principe que Kimpembe voire Beraldo, qui est lié à plusieurs clubs, peuvent s’en aller. Fenerbahçe, qui entretient de bonnes relations avec Paris notamment depuis le transfert de Milan Skriniar, ne le cédera pas pour moins de 20 M€.