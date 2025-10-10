Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Equipe de France : le Parc des Princes conspue Adrien Rabiot !

Rabiot avec la France @Maxppp
France 3-0 Azerbaïdjan

L’Equipe de France reçoit l’Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes, lors de la 3ème journée des Eliminatoires de la Coupe du monde 2026. Titulaire dans le milieu de terrain des Bleus, Adrien Rabiot n’a pas reçu un très bon accueil de la part du public parisien.

Depuis le coup d'envoi, une partie du Parc des Princes de la tribune Auteuil hue Adrien Rabiot à chaque fois que le milieu de l'AC Milan touche le ballon...

- @footmercato
En effet, une partie de l’enceinte du Paris Saint-Germain, notamment la Tribune Auteuil, a hué l’ancien milieu de l’OM à chaque fois que ce dernier touchait le ballon. Un début de rencontre mouvementée donc pour Adrien Rabiot. Certains supporters parisiens n’ont pas oublié la trahison de sa signature à Marseille malgré son départ pour l’AC Milan cet été.

Voir tous les commentaires (39)
