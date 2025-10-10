Equipe de France : le Parc des Princes conspue Adrien Rabiot !

L’Equipe de France reçoit l’Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes, lors de la 3ème journée des Eliminatoires de la Coupe du monde 2026. Titulaire dans le milieu de terrain des Bleus, Adrien Rabiot n’a pas reçu un très bon accueil de la part du public parisien.

En effet, une partie de l’enceinte du Paris Saint-Germain, notamment la Tribune Auteuil, a hué l’ancien milieu de l’OM à chaque fois que ce dernier touchait le ballon. Un début de rencontre mouvementée donc pour Adrien Rabiot. Certains supporters parisiens n’ont pas oublié la trahison de sa signature à Marseille malgré son départ pour l’AC Milan cet été.