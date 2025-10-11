L’Équipe de France s’agenouille devant Florian Thauvin

Le Parc des Princes a assisté à une soirée paisible sur le plan sportif, mais chargée d’émotions humaines. Face à l’Azerbaïdjan, les Bleus ont déroulé (3-0) sans jamais trembler. Un succès logique, maîtrisé, mais qui restera surtout dans les mémoires pour un moment inattendu : la renaissance de Florian Thauvin. En quelques minutes, l’ancien Marseillais a transformé un match ordinaire en histoire extraordinaire, rappelant à tous que le football sait parfois récompenser les plus patients. Depuis son dernier match contre Andorre en 2019, l’attaquant semblait avoir quitté la grande scène. Revenu en Ligue 1 cet été à Lens après un long détour par le Mexique et l’Italie, il s’est offert une seconde vie sportive. Appelé par Didier Deschamps pour pallier la blessure de Bradley Barcola, le Lensois n’avait convaincu ni certains observateurs, ni les supporters.

Et pourtant, vendredi soir, tout a basculé. Entré à la 84e minute à la place de Kylian Mbappé, Florian Thauvin a été efficace sur son premier vrai ballon, un enchaînement parfait au premier poteau, conclu d’un tir du gauche limpide. Quelques minutes plus tard, un retourné acrobatique a pu parachever la légende avec ce but somptueux : «Satisfait pour lui ? Oui, sur un plan individuel. Un retour, sur l’un de ses premiers ballons. Il a cette adresse-là devant le but qu’il a toujours eu. C’est surtout moi qui le remercie. On attend ça des joueurs qui rentrent, surtout des offensifs, d’être décisif. Est-ce qu’on a déjà échangé ? Il m’a remercié, mais c’est à moi de le remercier parce que c’est important que les joueurs soient décisifs, on attend ça des entrants. C’est une très bonne chose», a expliqué Didier Deschamps. Mais ce qui a le plus marqué, ce sont les réactions. Dans le vestiaire, tout le monde s’est levé pour le féliciter.

Un «exemple à suivre»

Sur les réseaux sociaux, les messages d’admiration ont afflué, venant d’anciens partenaires, d’entraîneurs, de supporters marseillais ou lensois : «On rigolait un petit peu ensemble là juste avant, mais ça fait toujours plaisir de voir Flo marquer aussi avec tout le groupe qui l’a poussé. Il est là aussi pour nous aider avec son équivalence, donc très fier de jouer avec ce joueur. Il était très heureux aussi. Je pense que c’était important pour lui de marquer pour son retour aussi. On a entendu en plus qu’il s’était fait siffler, donc je pense que ça l’a motivé. C’est toujours bien de voir marquer Flo pour son retour, donc très très content pour lui», a détaillé Malo Gusto en zone mixte. Tous avaient ce même ton, celui d’un respect retrouvé. Florian Thauvin, souvent critiqué, a mis tout le monde d’accord le temps d’une soirée. Ce but, au fond, dépasse la simple performance sportive. Il raconte la patience, les doutes, les blessures, et cette envie intacte de croire encore à sa place parmi les Bleus.

«C’est un exemple à suivre, surtout quand on le voit au quotidien, on voit que c’est quelqu’un qui travaille beaucoup, c’est quelqu’un qui vient parler aux jeunes, qui nous demande si ça va. Moi, j’avais déjà joué contre lui en Serie A l’année dernière et j’avais déjà vu le joueur que c’était, donc je ne suis pas surpris de le revoir à ce niveau-là. Franchement, Kylian (Mbappé) a mis un beau but individuel. Après, l’histoire de Thauvin est belle parce qu’il revient, il met une retournée comme ça. Les deux buts sont très beaux, franchement. On est très contents pour lui. Je pense qu’il doit être très fier et on sait tous le grand joueur qu’il est. On est vraiment très heureux pour lui», a expliqué Khéphren Thuram. À 32 ans, Thauvin ne retrouvera peut-être jamais un rôle central en sélection, mais il a gagné quelque chose de plus rare : l’estime unanime de ceux qui savent ce que le football exige pour renaître. Et tandis que le Parc vibrait une dernière fois avant le coup de sifflet final, on a compris que ce retour n’était pas juste une parenthèse, mais une leçon de persévérance. Une histoire à la fois simple et magnifique.