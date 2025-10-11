Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : un nouveau forfait acté contre l’Islande

Par Jordan Pardon
1 min.
Ibrahima Konaté sous le maillot des Bleus @Maxppp
Islande France

Deux forfaits sont déjà actés pour les Bleus face à l’Islande lundi. Après Kylian Mbappé, à nouveau touché à la cheville et de retour à Madrid, c’est au tour d’Ibrahima Konaté de renoncer à cette rencontre. Arrivé amoindri au rassemblement, le défenseur de Liverpool avait dû suivre un programme adapté comme le Madrilène.

Selon L’Équipe, sa cuisse est toujours endolorie et il va donc revenir dans son club dans les prochaines heures, tandis que le reste du groupe s’envolera pour Reykjavik. En cas de succès lundi soir, et de contre-performance des Ukrainiens contre l’Azerbaïdjan, les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du Monde.

