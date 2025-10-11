Menu Rechercher
Commenter 8
Eliminatoires CM - Europe

Le taux de masse graisseuse de Florian Thauvin a bluffé le staff des Bleus

Par André Martins
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp

Six ans après sa dernière apparition en équipe de France, Florian Thauvin a vécu un retour aussi inattendu que réussi en inscrivant un but seulement 70 secondes après son entrée en jeu face à l’Azerbaïdjan (3-0), vendredi. À 32 ans, le champion du monde 2018 a honoré sa 11e sélection dans un contexte où peu l’attendaient, remplaçant Kylian Mbappé en fin de match pour écrire un nouveau chapitre avec les Bleus.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, l’ancien Marseillais avait déjà impressionné le staff tricolore avant même la rencontre, notamment grâce à sa condition physique et à un taux de masse grasse de seulement 7,5 % dès son arrivée à Clairefontaine. Appliqué, souriant, volontaire à l’entraînement, Thauvin a montré qu’il souhaitait transmettre une énergie positive et s’imposer comme un relais entre générations. Le staff a redécouvert un joueur plus mature, tourné vers les autres, et encore pleinement capable de performer au haut niveau. De quoi envisager une place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier