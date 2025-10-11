Équipe de France : Malo Gusto est en train de marquer beaucoup de points !

La France a poursuivi sa marche en avant dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec une victoire tranquille contre l’Azerbaïdjan (3-0) au Parc des Princes. Dominateurs de bout en bout, les Bleus ont maîtrisé le ballon et imposé leur rythme, avec un Kylian Mbappé inspiré et un trio offensif efficace. Mais si l’attention se porte souvent sur les buteurs et les stars de l’équipe, certains acteurs moins médiatisés, comme Malo Gusto, ont, eux aussi, tiré leur épingle du jeu. Ce vendredi soir, le latéral droit de Chelsea a confirmé qu’il était en train de devenir un atout de plus en plus solide dans la rotation de Didier Deschamps.

Depuis sa première sélection, Malo Gusto a connu un parcours irrégulier en Bleu. Avec seulement cinq apparitions depuis 2023, il avait souvent fait des allers-retours dans les convocations, oscillant entre entrées en jeu ponctuelles et simples présences sur le banc. Mais voilà maintenant trois rassemblements consécutifs où Didier Deschamps le rappelle, signe que sa confiance envers le jeune latéral est grandissante. Ce vendredi soir, pour son premier départ en titulaire depuis la petite finale de la Ligue des Nations contre l’Allemagne, Gusto avait un vrai test à passer. Résultat : une performance maîtrisée, rigoureuse et efficace, qui lui permet de continuer à inscrire son nom dans les plans du sélectionneur.

Un futur nom indélébile de la liste ?

Face à la Milli komanda azérie regroupée, Malo Gusto a brillé par sa justesse technique et sa capacité à combiner avec ses partenaires au meilleur des moments contre un bloc bas : « Poser tant de problèmes, je ne sais pas… mais on savait qu’ils avaient des qualités. On a manqué un peu de rythme en première mi-temps, mais on a mieux fait ensuite. On savait qu’il ne fallait pas se relâcher pour éviter de se mettre en difficulté. On s’est un peu endormis parce qu’on avait beaucoup le ballon, et il fallait remettre du rythme. Le coach nous a dit qu’on mettait trop de temps à faire circuler le ballon d’un côté à l’autre, et que c’est pour ça qu’on n’avait pas réussi à marquer davantage. Il fallait revenir avec de meilleures intentions, et c’est ce qu’on a su faire », a déclaré Gusto en zone mixte. Avec 86 ballons touchés, 67 passes réussies sur 73 - soit 92%, dont 51 dans le camp adverse, et 4 duels au sol remportés sur 4, il a montré qu’il pouvait à la fois sécuriser son couloir et participer activement à la construction offensive. Ses deux dribbles réussis et sa bonne lecture du jeu ont permis de fluidifier la circulation du ballon sur son côté, tout en limitant les prises de risques inutiles.

Très appliqué dans ses centres et ses transmissions, le Bleu des Blues a été l’un des acteurs les plus constants de la rencontre. Au-delà de ce match, la performance de Malo Gusto souligne un point crucial pour l’avenir de l’équipe de France. Avec une concurrence relativement légère sur le flanc droit, composée en grande partie de Pierre Kalulu et Jonathan Clauss, voire parfois d’un repositionnement de Benjamin Pavard pour seconder Jules Koundé, l’ancien joueur de l’OL s’impose peu à peu comme le joker idéal et le remplaçant fiable : « Je ne sais pas si c’est à moi de le dire, mais en tout cas je me sens plus en plus à l’aise dans le groupe, j’essaie de prendre mes marques, de montrer ce que je peux apporter à cette sélection, donc je fais de mon mieux à chaque match, à chaque fois qu’on fait appel à moi et j’espère y rester », a expliqué le principal intéressé. Sa progression constante et sa capacité à allier sécurité défensive et apport offensif font de lui une option de plus en plus crédible pour Deschamps, qui pourra compter sur lui dans les prochains rendez-vous internationaux, en rotation ou pour dépanner un titulaire.