Officiel Eliminatoires CM - Europe

EdF : Benjamin Pavard appelé en renfort par Didier Deschamps

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pavard OM @Maxppp
Islande France

Décidément, Didier Deschamps a rarement eu besoin de faire appel à autant de renforts inattendus que lors de ce rassemblement d’octobre. Privé de nombreux cadres de l’Equipe de France, le sélectionneur a décidé de convoquer Jean-Philippe Mateta et Florian Thauvin, qui ont été convoqués suite à toutes les blessures dans le secteur offensif.

La défense des Bleus n’est également pas épargnée en blessures. Ce samedi, Ibrahima Konaté a été annoncé forfait pour la rencontre face à l’Islande lundi. Pour le remplacer, Deschamps a décidé de faire appel à Benjamin Pavard. Auteur de premiers pas réussis avec l’Olympique de Marseille, le défenseur de 29 ans fait donc son retour avec les Bleus après sa dernière convocation lors du rassemblement de septembre.

Pub. le - MAJ le
