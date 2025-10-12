Menu Rechercher
Florian Thauvin élu joueur du mois de septembre en Ligue 1

Par André Martins
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp

Nommé pour le titre de joueur du mois pour la première fois depuis son retour en Ligue 1, Florian Thauvin a remporté la course face à Vitinha (PSG) et Romain Del Castillo (Brest), décrochant ainsi le prix pour septembre, une première depuis sept ans. S’il n’a inscrit qu’un seul but sous ses nouvelles couleurs, celles du RC Lens, il est déjà devenu un élément indispensable dans l’équipe de Pierre Sage.

UNFP
7 ans plus tard, @FlorianThauvin remporte de nouveau un Trophée UNFP du Joueur du Mois ✨

Son 4ᵉ en carrière ! 🏆🏆🏆🏆

Félicitations Florian 🙌

#Tropheesunfp
Il a ainsi contribué à la très bonne sixième place obtenue par les Sang et Or en championnat, à seulement trois points du leader PSG. C’est décidément une semaine de rêve pour le champion du monde 2018, qui a conquis l’équipe de France six ans après sa dernière convocation, grâce à un superbe but et une attitude irréprochable. Le rêve éveillé va-t-il se poursuivre lundi soir face à l’Islande ?

