Nice : la nouvelle vie de Tanguy Ndombele en réserve

Aux grands maux les grands remèdes. Miné par une pubalgie qui l’a écarté des terrains ces huit derniers mois, Tanguy Ndombele espère enfin signer son retour définitif. L’ancien international tricolore y met en tout cas les moyens. S’il n’est pas encore totalement prêt à retrouver les pelouses de Ligue 1, il se remet actuellement sur pied dans la discrétion.

La suite après cette publicité

Ce week-end, l’ex-Lyonnais a participé, de sa propre volonté, à une rencontre amicale avec le Groupe élite niçois. Dix heures de car aller-retour pour aller défier la N3 de Saint-Étienne. Si les Aiglons se sont inclinés 3-1, l’essentiel était ailleurs pour le milieu de 28 ans, qui a pu rejouer une heure, un mois après avoir disputé une vingtaine de minutes avec l’équipe première face au Genoa, en amical.

La suite après cette publicité

Florian Maurice et Franck Haise comptent sur lui

Comme le révèle L’Équipe, le Gym compte sur lui et nourrit toujours l’ambition d’en refaire un joueur de haut-niveau. «Sur le match de vendredi, il est monté crescendo et c’était plutôt intéressant. C’est Tanguy qui a demandé à disputer ce match. Le fait qu’il prenne cette initiative montre qu’il est dans un bon état d’esprit, c’est aussi ce qui ressort des échanges que j’ai avec ceux qui le côtoient dans sa remise à niveau», explique le directeur sportif du Gym, Florian Maurice, au journal.

«Il faudra un peu de temps pour qu’il soit en capacité d’être dans le groupe, mais on voit depuis le début de la saison qu’il est revenu avec une bonne énergie. Je sais ce dont il est capable.» Difficile de trop s’avancer sur la date de son retour, mais Franck Haise a montré la saison dernière qu’il comptait aussi sur lui en en faisant un titulaire régulier jusqu’à sa blessure. Sous contrat jusqu’en 2026, Ndombele a encore un peu de temps pour montrer qu’il reste un joueur singulier, lorsqu’il est libéré de ses soucis physiques.