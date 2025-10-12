PSG : 5 retours de taille face à Strasbourg

Alors que la trêve internationale bat son plein, le Paris Saint-Germain s’occupe, de son côté, de réparer les corps blessés. Dans cette optique, Marquinhos et Ousmane Dembélé poursuivent leur convalescence. Si un retour à la compétition face à Strasbourg, vendredi prochain, semble pour l’heure trop prématuré, d’autres cadres parisiens sont en revanche en passe de retrouver les terrains.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations du Parisien, Bradley Barcola, Senny Mayulu, Joao Neves, Fabian Ruiz mais également Désiré Doué - qui a teasé son come-back sur Instagram - pourraient être disponibles pour affronter les Strasbourgeois dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique et son staff.