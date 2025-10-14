Messi, Neymar et Iniesta réunis… chez les jeunes du Ceará

Qui a dit que Messi, Iniesta et Neymar ne partageraient plus le même vestiaire ? D’après Globoesporte, un enchaînement de coïncidences a réuni trois jeunes joueurs brésiliens portant les noms de ces anciennes stars du FC Barcelone dans les catégories de jeunes du Ceará, au Brésil, nommés ainsi car leurs parents sont des fans absolus du ballon rond. La mère de Lionel Messi, Lisiane Maier, a raconté qu’elle jouait encore au football pendant sa grossesse. Lorsqu’elle a appris qu’elle attendait un garçon, le choix du prénom s’est imposé naturellement : « C’était évident. Lionel Messi. On n’a jamais imaginé qu’il aimerait le football comme le vrai Messi. »

La suite après cette publicité

De son côté, le père de Neymar, Gilson Freitas, voulait un prénom original et avait d’abord pensé à… Loco Abreu, en référence à Sebastián "El Loco" Abreu, un attaquant uruguayen en vogue du côté de Botafogo à l’époque. Mais la famille a trouvé ce choix trop extravagant. Finalement, en regardant un match Santos-Grêmio, il découvre un jeune prodige de 19 ans nommé Neymar. Le coup de cœur est immédiat : « Je voulais un nom différent, que presque personne n’a. » Quant au père d’Iniesta, Alan Vieira, il a voulu éviter un prénom trop commun comme Francisco, que proposait un membre de la famille. Admirateur du jeu du Barça sous Guardiola, il a été séduit par la finesse d’Andrés Iniesta. « Francisco ? Non. Francisco, c’est un nom de gars qui perd ses papiers d’identité. J’admire énormément Iniesta, il était incroyable. Sur le terrain, il cachait le ballon », a-t-il expliqué au média brésilien. Reste à savoir si ces trois pourront faire honneur à leurs fameux homonymes.