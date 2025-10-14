Un gros club européen veut s’offrir Karim Benzema pour cet hiver

Champion d’Arabie saoudite et vainqueur de la Coupe nationale l’an dernier, Karim Benzema entre dans sa dernière année de contrat avec Al-Ittihad. L’attaquant de 37 ans n’a pas encore prolongé et ne s’est pas exprimé sur son avenir, et cela ouvre logiquement la porte à plusieurs clubs qui aimeraient l’enrôler. C’est notamment le cas en Turquie, où le profil de la légende lyonnaise fait souvent l’unanimité et, cette fois, un club est prêt à tout pour le faire venir.

D’après les informations de Fotomaç, le Fenerbahçe envisage un recrutement en attaque durant le mercato d’hiver. Le président Sadettin Saran a eu un entretien avec l’entraîneur Domenico Tedesco pour faire le point sur la situation de l’équipe, seulement huitième de Super Lig après un mauvais démarrage en huit rencontres de championnat.

Le Fenerbahçe est prêt à sacrifier Jhon Durán

Lors de ce rendez-vous, Tedesco aurait remis sur la table le besoin d’« enrôler un attaquant plus décisif », ce qui a conduit la direction à évaluer plusieurs options, en plaçant Karim Benzema en tête de liste. Les agents de Benzema vont même être contactés pour sonder le terrain. Si la réponse est positive, le processus de transfert sera lancé. Le club serait prêt à tout pour enrôler le buteur tricolore, qui touche actuellement 50 millions d’euros par an en Arabie saoudite et aurait des envies de revenir en Europe avant de clore sa carrière.

Pour le faire venir, le média local affirme que Fenerbahçe est prêt à se séparer de Jhon Durán. En effet, il est probable que l’attaquant colombien soit l’un des sacrifiés de l’opération, lui qui n’a pas pleinement répondu aux attentes depuis son arrivée et qui est blessé depuis la fin du mois d’août. L’actuel quatrième de Turquie va donc tout faire pour tenter le gros coup Karim Benzema, bien que la situation soit compliquée et que Domenico Tedesco cherche activement un nouveau buteur.