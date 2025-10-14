Menu Rechercher
Commenter 23
Süper Lig

Un gros club européen veut s’offrir Karim Benzema pour cet hiver

Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, Karim Benzema intéresse encore plusieurs clubs européens. L’un d’entre eux est prêt à tout pour se l’offrir cet hiver.

Par Samuel Zemour
2 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Champion d’Arabie saoudite et vainqueur de la Coupe nationale l’an dernier, Karim Benzema entre dans sa dernière année de contrat avec Al-Ittihad. L’attaquant de 37 ans n’a pas encore prolongé et ne s’est pas exprimé sur son avenir, et cela ouvre logiquement la porte à plusieurs clubs qui aimeraient l’enrôler. C’est notamment le cas en Turquie, où le profil de la légende lyonnaise fait souvent l’unanimité et, cette fois, un club est prêt à tout pour le faire venir.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Fotomaç, le Fenerbahçe envisage un recrutement en attaque durant le mercato d’hiver. Le président Sadettin Saran a eu un entretien avec l’entraîneur Domenico Tedesco pour faire le point sur la situation de l’équipe, seulement huitième de Super Lig après un mauvais démarrage en huit rencontres de championnat.

Le Fenerbahçe est prêt à sacrifier Jhon Durán

Lors de ce rendez-vous, Tedesco aurait remis sur la table le besoin d’« enrôler un attaquant plus décisif », ce qui a conduit la direction à évaluer plusieurs options, en plaçant Karim Benzema en tête de liste. Les agents de Benzema vont même être contactés pour sonder le terrain. Si la réponse est positive, le processus de transfert sera lancé. Le club serait prêt à tout pour enrôler le buteur tricolore, qui touche actuellement 50 millions d’euros par an en Arabie saoudite et aurait des envies de revenir en Europe avant de clore sa carrière.

La suite après cette publicité

Pour le faire venir, le média local affirme que Fenerbahçe est prêt à se séparer de Jhon Durán. En effet, il est probable que l’attaquant colombien soit l’un des sacrifiés de l’opération, lui qui n’a pas pleinement répondu aux attentes depuis son arrivée et qui est blessé depuis la fin du mois d’août. L’actuel quatrième de Turquie va donc tout faire pour tenter le gros coup Karim Benzema, bien que la situation soit compliquée et que Domenico Tedesco cherche activement un nouveau buteur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
SPL
Ittihad
Fenerbahce
Karim Benzema

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier