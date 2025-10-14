Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Espagne : l’improbable numéro de maillot d’Aymeric Laporte

Par Maxime Barbaud
1 min.
Aymeric Laporte lors de Espagne-Italie @Maxppp
Espagne 2-0 Bulgarie

Aymaric Laporte a fait son retour en équipe nationale d’Espagne. Ecarté par Luis De La Fuente lors du premier match et la victoire contre la Géorgie, le défenseur retrouve cette fois une place de titulaire dans l’équipe avec qui il a été champion d’Europe il y a 15 mois.

La suite après cette publicité

Comme promis, le sélectionneur a souhaité faire tourner pour ce second match face à la Bulgarie dans ces éliminatoires au Mondial. Plus étonnant en revanche, c’est le numéro de maillot avec lequel est apparu le natif d’Agen. En l’absence de Nico Williams, Lamine Yamal ou encore Dani Olmo, il arbore le numéro 10 dans le dos.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Espagne
Aymeric Laporte

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Espagne Flag Espagne
Aymeric Laporte Aymeric Laporte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier