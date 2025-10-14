Espagne : l’improbable numéro de maillot d’Aymeric Laporte

Aymaric Laporte a fait son retour en équipe nationale d’Espagne. Ecarté par Luis De La Fuente lors du premier match et la victoire contre la Géorgie, le défenseur retrouve cette fois une place de titulaire dans l’équipe avec qui il a été champion d’Europe il y a 15 mois.

Comme promis, le sélectionneur a souhaité faire tourner pour ce second match face à la Bulgarie dans ces éliminatoires au Mondial. Plus étonnant en revanche, c’est le numéro de maillot avec lequel est apparu le natif d’Agen. En l’absence de Nico Williams, Lamine Yamal ou encore Dani Olmo, il arbore le numéro 10 dans le dos.