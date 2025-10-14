Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Afrique

Sénégal : le sublime coup franc de Sadio Mané contre la Mauritanie

Par Kevin Massampu
1 min.
@laloumance @laloumance
Sénégal 4-0 Mauritanie

Avec le Sénégal, Sadio Mané répond toujours présent. Titularisé ce mardi soir contre la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l’attaquant d’Al-Nasser a permis aux Sénégalais d’ouvrir la marque sur un magnifique coup franc, juste avant la pause. 

La suite après cette publicité
L'Équipe
🚀 Superbe coup franc direct de Sadio Mané, qui ouvre le score pour le Sénégal face à la Mauritanie !

#lequipeFOOT
Voir sur X

Avec cette réalisation, l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich compte désormais 46 réalisations en 115 matchs avec les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le Sénégal n’a par ailleurs besoin que d’un match nul pour assurer sa qualification directe pour le Mondial. Les hommes de Pape Thiaw sont actuellement premiers du groupe B, devant la République démocratique du Congo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Sénégal
Sadio Mané

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Sénégal Flag Sénégal
Sadio Mané Sadio Mané
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier