Sénégal : le sublime coup franc de Sadio Mané contre la Mauritanie

Avec le Sénégal, Sadio Mané répond toujours présent. Titularisé ce mardi soir contre la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l’attaquant d’Al-Nasser a permis aux Sénégalais d’ouvrir la marque sur un magnifique coup franc, juste avant la pause.

Avec cette réalisation, l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich compte désormais 46 réalisations en 115 matchs avec les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le Sénégal n’a par ailleurs besoin que d’un match nul pour assurer sa qualification directe pour le Mondial. Les hommes de Pape Thiaw sont actuellement premiers du groupe B, devant la République démocratique du Congo.