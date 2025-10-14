Real Madrid : Ferland Mendy est de retour !

Pas utilisé par Xabi Alonso cette saison en raison de pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains, Ferland Mendy est proche de signer son grand retour sur les pelouses. Touché depuis le 26 avril dernier et cette rupture au quadriceps, le Français est de retour à l’entraînement collectif du Real Madrid.

Toujours est-il que l’ancien de l’OL devra faire face à une belle concurrence. Dans les plans de Carlo Ancelotti lorsqu’il était disponible, Mendy a désormais un sérieux concurrent avec Alvaro Carreras, qui plaît en plus beaucoup à Xabi Alonso. Et Fran Garcia est aussi une doublure très sérieuse…