Real Madrid : l’inquiétude monte autour de Dean Huijsen

Touché et absent du rassemblement international avec l’Espagne, le défenseur central Dean Huijsen (20 ans) est en train de récupérer de sa blessure contractée le 4 octobre contre Villarreal. Alors que sa blessure devait durer entre 12 et 15 jours et qu’il y avait 18 jours avant le Classico contre le FC Barcelone, l’optimisme était présent dans les rangs merengues.

La suite après cette publicité

Cependant, l’inquiétude monte du côté de la Casa Blanca selon As. En effet, la prudence est de mise du côté du Real Madrid où Dean Huijsen continue de travailler individuellement au gymnase. Forfait pour ce week-end contre Getafe, il pourrait jouer en Ligue des Champions contre la Juventus la semaine prochaine et le Clasico contre le FC Barcelone. Cependant, les Merengues ne veulent pas forcer son retour pour ne pas qu’il rechute.