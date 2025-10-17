Real Madrid : Kylian Mbappé bien présent à l’entraînement

Touché à la cheville avant la trêve internationale, Kylian Mbappé (26 ans) a tout de même rejoint Clairefontaine et les Bleus. Le Français, bien que ménagé, a joué face à l’Azerbaïdjan. Buteur, il a ensuite quitté ses partenaires avant la fin de la rencontre puisqu’il était touché. Dans la foulée, il est retourné à Madrid où les Merengues ont constaté son état.

Hier, la presse espagnole a révélé que les signaux étaient positifs et que le joueur devrait être présent lors de la séance de ce vendredi. Et c’est bien le cas. Le Real Madrid a partagé sur X une vidéo de l’entrée des joueurs madrilènes sur le terrain d’entraînement de Valdebebas. Mbappé était bien présent, tout sourire. Il ne semblait pas souffrir de la cheville, lui qui a donc des chances de jouer dès ce dimanche en Liga face à Getafe.