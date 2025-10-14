PSG : Illya Zabarnyi se fait descendre en Ukraine

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a connu un mercato un peu plus calme cet été. Outre les gardiens Renato Marin (AS Roma) et Lucas Chevalier (Lille), un seul joueur de champ est arrivé avec le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi (23 ans). Arrivé contre 63 millions d’euros en provenance de Bournemouth, le natif de Kiev devait symboliser le premier concurrent derrière Marquinhos et Willian Pacho. Pour le moment, ses premiers pas parisiens (8 apparitions) sont plutôt solides et il reste notamment sur une belle prestation contre le FC Barcelone (victoire 2-1) en Ligue des Champions où il a formé une jolie paire avec Willian Pacho.

Parti avec l’Ukraine pour le rassemblement international d’octobre, il était attendu au tournant. En effet, son équipe s’était manquée en septembre en perdant 3-1 face à la France avant de partager les points contre l’Azerbaïdjan (1-1). Deux résultats décevants, surtout le dernier pour une équipe censée incarner la deuxième puissance de ce groupe derrière les Bleus. Ce vendredi face à l’Islande, l’Ukraine a bien réagi face à son rival pour la qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2026. La Zbirna s’est imposée 5-3 et a montré du caractère. « À la fin du match alors que le score était de 3-3, Illya Zabarny a dit que nous devions intensifier notre attaque. C’est formidable que nos joueurs n’aient pas voulu se contenter de jouer le match nul, mais aient voulu marquer et gagner », a notamment souligné Ruslan Malinovskyi après la rencontre. Un leadership grandissant avec l’Ukraine pour Illya Zabarnyi qui est indéboulonnable depuis presque 5 ans, mais qui doit apprendre à gérer ce nouveau statut.

Encore un raté contre l’Azerbaïdjan

Si le défenseur du Paris Saint-Germain progresse sur ce plan, il doit néanmoins concilier ce nouveau statut avec de la concentration sur le terrain. Ancien attaquant du Dynamo Kiev dans les années 1990, Viktor Leonenko a pointé du doigt un certain attentisme sur le premier but islandais pour le média ukrainien Sport : « je ne comprends pas non plus ce que faisait Zabarny au moment du premier but, quand l’Islandais, dont je ne me souviens plus du nom de famille, a failli percuter le but. Ilya aurait dû le couvrir à ce moment-là. » Leonid Buryak qui est aussi un ancien joueur du Dynamo Kiev s’interrogeait aussi sur la faiblesse de la défense ukrainienne face à l’Islande : « l’Ukraine a battu une équipe solide et coriace. Dieu merci, tout s’est bien terminé. Cependant, trois buts encaissés sont un excellent argument pour Rebrov et son staff. Qu’ils comprennent pourquoi une équipe nationale avec des joueurs de haut niveau comme Zabarnyi et Mykolenko en défense encaisse trois buts. »

Ce lundi soir face à l’Azerbaïdjan, l’Ukraine s’est imposée difficilement 2-1. Deuxième à trois points de la France et avec trois points d’avance sur l’Islande, la Zbirna est dans les clous pour aller en barrages et peut même rêver de la Coupe du monde 2026 en cas de victoire contre la France. Comptablement, les joueurs de Serhiy Rebrov répondent présents, mais dans le contenu, c’est pas très séduisant et la faiblesse défensive a encore rejailli. Devant compenser le profil du très (trop ?) offensif Yukhym Konoplia côté droit, Illya Zabarnyi a encore livré une prestation mitigée. Moins à l’aise que son pendant du flanc gauche Mykola Matviyenko, Ilya Zabarnyi a été coupable sur le but de l’Azerbaïdjan. « Une erreur, quelques imprécisions supplémentaires et une performance inhabituellement médiocre de Zabarny. Ce qui prouve une fois de plus que rien n’est parfait, pas même les performances d’Illya en équipe nationale », a d’ailleurs commenté le site Tribuna qui lui a accordé la note de 5/10.

Ancien milieu du Dynamo Kiev, Andriy Bogdanov lui a donné la note de 6/10 pour sa prestation et a été déçu de ce qu’il a montré : « il a eu quelques défauts lors de ce match. Zabarny est un joueur du PSG, donc les supporters auront toujours de grandes attentes envers lui. Illya devrait être le leader de l’équipe nationale, et lors de ce match, il n’a pas été totalement convaincant. » Viktor Leonenko a, lui aussi, rajouté une couche, mais estime que le pendant droit de Zabarnyi, Yukhim Konoplya n’aide pas le joueur du Paris Saint-Germain : « je pense que Rebrov ne voit pas la faiblesse du flanc droit. C’est bien que Gutsulyak marque, mais Konoplya est complètement incapable de défendre. Le but manqué venait encore de son côté. Gutsulyak était encore en retard, malgré un manqué de Zabarnyi, dans le jargon professionnel, on appelle ça "sniffer le ballon". On pourrait dire qu’Illya a lancé l’attaque azerbaïdjanaise. Ça arrive aussi. On peut maintenant se demander s’il vaut 90 millions ou pas. Mais je n’ai absolument rien contre Zabarny. C’est un défenseur normal, un joueur normal, et tout le monde fait des erreurs. » Attendu comme le meilleur joueur de la sélection ukrainienne, Illya Zabarnyi a encore du mal à assumer ce nouveau statut.