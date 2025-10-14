Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : l’Estonie et la Moldavie se séparent sur un nul

Stade en Afrique @Maxppp
Estonie 1-1 Moldavie

Après sa défaite contre l’Italie (1-3), l’Estonie a été tenue en échec par la Moldavie (1-1), à Tallinn. Le Roumain Stefan Bodisteanu (64e) a répondu à l’ouverture du score de Mattias Käit (12e). Un résultat qui ne changera pas le destin des Estoniens, qui n’iront pas à la prochaine Coupe du Monde. Les hommes de Jurgen Henn se déplaceront en Norvège puis à Chypre lors de la prochaine trêve internationale. 

Estonie 1 12' M. Käit Moldavie 1 64' Ș. Bodișteanu terminé

Côté adverse, la Moldavie n’y arrive décidément pas dans ces éliminatoires. Les hommes de Lilian Popescu sont bons derniers de ce groupe et courent toujours après une première victoire dans ces qualifications. Les Moldaves recevront l’Italie avant d’affronter Israël mi-novembre.

